Ставрополец оштрафован за экстремистский видеоролик

24 января 2023, 06:42

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На три тысячи рублей оштрафовал суд Ставропольского края Антона Ермолова, который опубликовал в соцсети видеоролик, включенный Минюстом в федеральный список экстремистских материалов.

Жителя Ставрополя Антона Ермолова за публикацию экстремистского видеоролика оштрафовал Предгорный районный суд.

По данным материалов административного дела, Ермолов разместил видеоролик на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Речь идет о ролике про предвыборные обещания "Единой России", которые Минюст включил в федеральный список экстремистских материалов, пишут 23 января "Кавказ.Реалии"*.

Ермолов в суде признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако суд учел тот факт, что он в сентябре 2022 года уже был оштрафован на тысячу рублей за публикацию этого же ролика. На этот раз Ермолова оштрафовали на три тысячи рублей.

Напомним, что данный случай - не первый, когда жителей Ставрополья штрафуют за упомянутый видеоролик. В ноябре 2022 года, как писал "Кавказский узел", суд оштрафовал за его публикацию ставропольца Андрея Лысакова, в октябре - жителя Георгиевска Евгения Бурляева, а в декабре 2021 года - ставропольца Владимира Селиванова.

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