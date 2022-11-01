Житель Ставрополя оштрафован за экстремистское видео

01 ноября 2022, 07:38

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На три тысячи рублей оштрафовал суд в Ставрополе местного жителя Андрея Лысакова за видеоролик, включенный Минюстом в федеральный список экстремистских материалов.

Ставропольца Андрея Лысакова за публикацию экстремистского видеоролика оштрафовал Промышленный районный суд города.

По данным материалов административного дела, Лысаков опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик о предвыборных обещаниях "Единой России", который был включен Минюстом в федеральный список экстремистских материалов, пишут 31 октября "Кавказ.Реалии"*.

Мужчина пояснил суду, что не знал о запрете видеоролика, и пообещал удалить его. Судья оштрафовал ставропольчанина на три тысячи рублей и обязал удалить видеоролик.

Напомним, что данный случай - не первый, когда жителей Ставрополья штрафуют за упомянутый видеоролик. В конце октября суд оштрафовал за его публикацию жителя Георгиевска Евгения Бурляева, а в декабре 2021 года - жителя Ставрополя Владимира Селиванова.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.