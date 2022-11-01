01 ноября 2022, 07:38

Житель Ставрополя оштрафован за экстремистское видео

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На три тысячи рублей оштрафовал суд в Ставрополе местного жителя Андрея Лысакова за видеоролик, включенный Минюстом в федеральный список экстремистских материалов.

Ставропольца Андрея Лысакова за публикацию экстремистского видеоролика оштрафовал Промышленный районный суд города.

По данным материалов административного дела, Лысаков опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик о предвыборных обещаниях "Единой России", который был включен Минюстом в федеральный список экстремистских материалов, пишут 31 октября "Кавказ.Реалии"*.

Мужчина пояснил суду, что не знал о запрете видеоролика, и пообещал удалить его. Судья оштрафовал ставропольчанина на три тысячи рублей и обязал удалить видеоролик.

Напомним, что данный случай - не первый, когда жителей Ставрополья штрафуют за упомянутый видеоролик. В конце октября суд оштрафовал за его публикацию жителя Георгиевска Евгения Бурляева, а в декабре 2021 года - жителя Ставрополя Владимира Селиванова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Осужденный по делу об экстремизме астраханец доставлен в волгоградскую колонию", "Астраханских активистов обеспокоили вопросы силовиков об "Умном голосовании", "Астраханский суд отказался рассматривать дело пенсионера о пропаганде экстремизма".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 ноября 2022, 09:20

  • Уроженец Армении лишен гражданства России после акций протеста

    Суд в Московской области лишил активиста Аршака Макичяна, который является уроженцем Армении, полученного им в 2004 году российского гражданства. Макичян заявил, что не имел иного гражданства, и что стал жертвой давления из-за оппозиционных взглядов и регулярного участия в акциях протеста.

01 ноября 2022, 08:23

01 ноября 2022, 07:00

01 ноября 2022, 06:03

  • Братья Магомедовы отказались признать вину

    Адвокаты совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и бывшего сенатора Магомеда Магомедова выразили надежду, что братьев оправдают хотя бы по статье об организации преступного сообщества. Сами Магомедовы заявили, что основной ущерб в связи с уголовным преследованием был нанесен им.

01 ноября 2022, 05:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи