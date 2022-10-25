25 октября 2022, 06:26

Житель Георгиевска оштрафован за публикацию экстремистского видеоролика

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд оштрафовал на две тысячи рублей жителя Ставропольского края Евгений Бурляева за публикацию видеоролика, признанного экстремистским.

Дело жителя Георгиевска Евгений Бурляева рассматривал Георгиевский районный суд Ставропольского края.

По данным суда, Евгений Бурляев опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео с перечислением невыполненных предвыборных обещаний "Единой России". Он был признан экстремистским в 2013 году, соответствующее решение принял Кировский районный суд Новосибирска, пишет 24 октября "ОВД-Инфо"*.

Бурляев, в отношении которого был составлен административный протокол по статье 20.29 КоАП РФ. Он был оштрафован на две тысячи рублей. В судебном акте, опубликованном на сайте суда, указывается, что "обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено". При этом отмечается, что в качестве смягчающих обстоятельств учитывались признание вины и добровольное удаление запрещенного видеоматериала.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года за публикацию в соцсети аналогичного видеоролика на тысячу рублей был оштрафован житель Ставрополя Владимир Селиванов.

Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Осужденный по делу об экстремизме астраханец доставлен в волгоградскую колонию", "Астраханских активистов обеспокоили вопросы силовиков об "Умном голосовании", "Астраханский суд отказался рассматривать дело пенсионера о пропаганде экстремизма".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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