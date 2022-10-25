Житель Георгиевска оштрафован за публикацию экстремистского видеоролика

25 октября 2022, 06:26

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Суд оштрафовал на две тысячи рублей жителя Ставропольского края Евгений Бурляева за публикацию видеоролика, признанного экстремистским.

Дело жителя Георгиевска Евгений Бурляева рассматривал Георгиевский районный суд Ставропольского края.

По данным суда, Евгений Бурляев опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео с перечислением невыполненных предвыборных обещаний "Единой России". Он был признан экстремистским в 2013 году, соответствующее решение принял Кировский районный суд Новосибирска, пишет 24 октября "ОВД-Инфо"*.

Бурляев, в отношении которого был составлен административный протокол по статье 20.29 КоАП РФ. Он был оштрафован на две тысячи рублей. В судебном акте, опубликованном на сайте суда, указывается, что "обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено". При этом отмечается, что в качестве смягчающих обстоятельств учитывались признание вины и добровольное удаление запрещенного видеоматериала.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года за публикацию в соцсети аналогичного видеоролика на тысячу рублей был оштрафован житель Ставрополя Владимир Селиванов.

Обновляемый общероссийский список материалов, признанных судом экстремистскими, опубликован в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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