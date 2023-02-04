Freedom House призвала власти Грузии обеспечить Саакашвили врачебную помощь

04 февраля 2023, 16:37

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Состояние арестованного Михаила Саакашвили вызывает тревогу, заявила правозащитная организация Freedom House и призвала правительство Грузии обеспечить ему медицинскую помощь в полном объеме.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 19 неправительственных организаций Грузии призвали Тбилисский горсуд в кратчайшие сроки вынести решение по вопросу отсрочки наказания Михаилу Саакашвили, приняв во внимание тяжелое состояние его здоровья и заключения медэкспертов.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его, однако заседание несколько раз переносилось. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

Международная правозащитная организация Freedom House призвала правительство Грузии незамедлительно обеспечить Михаилу Саакашвили медицинскую помощь в полном объеме, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Заявление Freedom House опубликовано поздно вечером 3 февраля в Twitter. "Мы встревожены недавними сообщениями и фотографиями находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Правительство Грузии несет ответственность за здоровье и благополучие Саакашвили, пока он находится под стражей, и мы настоятельно призываем их обеспечить ему немедленную и полную медицинскую помощь", - говорится в заявлении.

Состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно, заявил 9 января в суде американский невропатолог Шахин Эммануэль Лахани. Врач констатировал, что у Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство.

Напомним, власти США 14 января выразили беспокойство по поводу состояния Михаила Саакашвили. 31 января защита Саакашвили сообщила о его переводе в реанимацию, однако руководство клиники, а затем и глава Минюста Грузии опровергли эту информацию. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила Саакашвили и его сторонников в манипуляции.

19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября 2022 года глава Минюста сообщил, что ведомство организует ему токсикологическую экспертизу. Однако 24 декабря 2022 года Саакашвили отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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