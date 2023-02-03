Общественные организации призвали ускорить процесс по делу Саакашвили

03 февраля 2023, 04:28

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Затягивание решения об отсрочке наказания третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили наносит непоправимый вред его здоровью и в перспективе угрожает стране политическим коллапсом, говорится в совместном заявлении 19 неправительственных организаций.

Как писал "Кавказский узел", власти США 14 января выразили беспокойство по поводу состояния Михаила Саакашвили. 25 января директор клиники "Вивамед" сообщил, что тест Саакашвили на коронавирус оказался положительным. Оппозиционный политик нуждается в ряде операций, заявил американский врач Джеймс Коми. 31 января защита Саакашвили сообщила о его переводе в реанимацию, однако руководство клиники, а затем и глава Минюста Грузии, опровергли эту информацию. Правящая партия "Грузинская мечта" обвинила Саакашвили и его сторонников в манипуляции.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его, однако заседание несколько раз переносилось. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

19 неправительственных организаций Грузии призвали Тбилисский городской суд в кратчайшие сроки вынести решение по вопросу отсрочки наказания третьему президенту страны Михаилу Саакашвили, приняв во внимание тяжелое состояние его здоровья и заключения медицинских экспертов. Под совместным заявлением подписались, в частности, «Международная прозрачность – Грузия», «Ассоциация молодых юристов», «Сапари», «Реабилитационный центр медицинской и психологической помощи жертвам пыток» и «Центр прав человека».

«Призываем международное сообщество использовать все имеющиеся средства, чтобы заранее предотвратить непоправимый вред здоровью и жизни человека и политический коллапс в Грузии», - говорится в заявлении от 2 февраля, переведенном корреспондентом «Кавказского узла».

Крайне тяжелое состояние Саакашвили подтверждено заключением консилиума врачей, созванного Народным защитником Грузии, а также заявлениями опрошенных в суде врачей. Специалисты пришли к выводу, что при текущем лечении состояние Саакашвили ухудшается, что ему необходим иной курс лечения в многопрофильной клинике и есть основания для отсрочки наказания, отмечают авторы заявления.

В свою очередь директор клиники «Вивамед», в которой Саакашвили проходит курс лечения сейчас, назвал состояние его здоровьем стабильным. При этом Саакашвили отказывается следовать рекомендациям врачей и принимать предложенное ему парентеральное (внутривенное) питание, заявил Зураб Чхаидзе в эфире телекомпании «Имеди» 2 февраля.

В Европарламенте 2 февраля состоялись дебаты, посвященные делу Михаила Саакашвили. Депутаты напомнили властям Грузии, что отказ в медицинской помощи заключенному ставит под угрозу будущее страны.

«Это глубоко политизированное дело, человек умирает в тюрьме. Прошу правительство Грузии думать не только о политических очках, которые можно набрать, оставив его в тюрьме, но и об очках, которые можно потерять, потому что сегодня мы должны говорить о политзаключенном, а не о статусе кандидата (в члены Евросоюза для Грузии)», - заявила депутат Европарламента Маркета Грегорова.

«Это постыдное поведение правительства Грузии напрямую связано с европейским будущим страны. Я еще раз прошу правительство Грузии разрешить ему получать медицинскую помощь за границей», - цитирует слова евродепутата Мириам Лексманн, как и слова Грегоровой, JAMnews.

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