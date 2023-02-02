«Грузинская мечта» обвинила Саакашвили в манипуляции

02 февраля 2023, 02:05

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Показателей для перевода в реанимацию третьего президента Грузии Михаила Саакашвили нет, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. Представители правящей партии уверены, что Саакашвили политизирует состояние своего здоровья и намеренно вводит общественность в заблуждение.

Как писал "Кавказский узел", власти США 14 января выразили беспокойство по поводу состояния Михаила Саакашвили. 25 января директор клиники "Вивамед" сообщил, что тест Саакашвили на коронавирус оказался положительным. Оппозиционный политик нуждается в ряде операций, заявил американский врач Джеймс Коми. 31 января защита Саакашвили сообщила о его переводе в реанимацию, однако руководство клиники, где находится третий президент Грузии, эту информацию опровергло.

9 декабря 2022 года Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Саакашвили или освободить его, однако заседание несколько раз переносилось. Судья посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. Адвокат политика 6 января заявил, что состояние Саакашвили значительно ухудшилось, и призвал Тбилисский горсуд ускорить решение по его делу.

Михаил Саакашвили не будет переведен в реанимацию клиники, где он проходит курс лечения, так как показаний для интенсивной терапии у него нет, заявил на брифинге 1 февраля министр юстиции Рати Брегадзе. У Саакашвили не нарушена функция глотания и остаются в пределах нормы другие показатели организма, подчеркнул он со ссылкой на директора клиники.

По словам Брегадзе, адвокаты Саакашвили и его однопартийцы намеренно распространили ложную информацию о переводе политика в реанимацию. Врачи предлагали ему парентеральное (внутривенное) питание, но Саакашвили сказал, что согласится на эту процедуру лишь в случае перевода в реанимацию.

«Кампания по переводу Михаила Саакашвили в реанимацию идет уже два дня, ее цель - ввести в заблуждение общественность по вопросу его состояния здоровья. Искусственно повышают эмоциональный фон и указывают на несправедливые действия властей», - заявил Брегадзе на брифинге, который транслировался в прямом эфире телекомпании «Имеди» (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Внутривенное питание, по словам Брегадзе, Саакашвили может получить в палате, но врачи не могут провести процедуру без его согласия, тем более, что пациент угрожает нанести себе увечья. «Радикальная оппозиция прибегает к деструктивным действиям, что для общественности не ново. Неудивительно, что для достижения собственных политических интересов она политизирует вопрос здоровья человека и не гнушаются им манипулировать», - заключил Брегадзе.

На политизацию вопроса о состоянии здоровья Саакашвили сослались и в правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение». В партии уверены, что состояние третьего президента Грузии не столь тяжело, как утверждают его сторонники. «Саакашвили отказывается от еды, но также и от лечения, и от проведения экспертизы. (...) Все это называется – пиар-мошенничество», - заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

Депутат парламента Грузии от правящей партии Бека Давитулиани обратил внимание, что сторонники Саакашвили сообщают о его помещении в реанимацию в очень тяжелом состоянии, однако в то же время Саакашвили потребовал своего включения по видеосвязи во время судебного заседания 1 февраля. «Это полный абсурд. Михаил Саакашвили просто не может смириться с тюремным заключением и любой ценой хочет выйти на свободу», - сказал он в эфире телекомпании. Депутат от «Грузинской мечты» Дмитрий Хундадзе высказал мнение, что Саакашвили в статусе пациента не следует рекомендациям врачей, а сам диктует им требования, избирательно питается и принимает медикаменты.

Во время судебного заседания 1 февраля Михаил Саакашвили поучаствовал в процессе посредством видеосвязи. Он обратился к собравшимся и, подняв майку, продемонстрировал торс. Когда Саакашвили показывал отчетливо заметный рельеф ребер как доказательство потери веса, видеосвязь была прервана.

«Я отдал Грузии всю свою жизнь, и единственное, о чем я прошу, — это адекватное лечение. Мое состояние ухудшилось. Если я не доживу до победы, которая близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве, оно принадлежит Украине», - заявил Михаил Саакашвили во время видеовключения.

Саакашвили намеренно попросил включить его по видеосвязи, чтобы общественность смогла увидеть в каком состоянии он находится, сообщил один из лидеров учрежденной Саакашвили партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили.

«Михаил Саакашвили включился, чтобы общественность реально увидела, в каком тяжелом состоянии он находится», - заявил Бежашвили корреспонденту «Кавказского узла».

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и оказался под арестом, так как заочно был приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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