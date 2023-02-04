04 февраля 2023, 02:56

Глава Магаса подал в отставку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Усман Аушев, которого ранее жители Магаса критиковали за нерешенные проблемы с благоустройством, подал в отставку с поста мэра, его заместитель Зайт Орцханов назначен исполняющим обязанности главы города.

Как писал "Кавказский узел", Усман Аушев был назначен и.о. мэра Магаса в июне 2020 года, а 8 февраля 2021 года городской совет депутатов утвердил его в должности. В августе 2022 года в отношении администрации Магаса было возбуждено восемь административных дел о нарушениях закона о контрактной системе после тендеров на благоустройство города. Аушев был оштрафован.

Мэр Магаса Усман Аушев 3 февраля подал в отставку. По словам председателя горсовета Магаса Артура Албакова, "вопрос отставки мэра Магаса Усмана Аушева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассмотрели в ходе внеочередного заседания горсовета", пишет интернет-газета "Ингушетия".

Албаков также сообщил, что на пост исполняющего обязанности главы города назначен заместитель Аушева Зайт Орцханов.

В октябре 2022 года на сайте change.org была опубликована петиция с требованием отставки Аушева. По данным на 03.00 мск сегодня, 4 февраля она набрала всего 75 подписей. Авторы петиции отметили, что Аушев никак не повлиял на "социально-экономическое развитие города". Пользователи соцсети поддержали требование, отметив, что в городе не решаются проблемы с мусорными свалками и избытком торговых павильонов.

В ноябре 2022 года власти Магаса заявили о серьезной проблеме с бродячими собаками в городе. Усман Аушев поручил привлечь к решению проблемы специалистов. Проблема с безнадзорными животными регулярно поднимается местными властями, но подвижек в решении этого вопроса нет, пишет "Фортанга".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 февраля 2023, 03:55

04 февраля 2023, 01:57

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