Ильхам Алиев. Фото: президента Азербайдзана. Фото: Азербайджана /articles/view/43696 р

03 февраля 2023, 14:57

Азербайджан объявил об ужесточении запрета на смертную казнь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Президент Азербайджана распорядился уведомить Совет Европы о намерении подписать международный протокол о полном запрете на смертную казнь. Несмотря на действующий в Азербайджане мораторий на смертную казнь, возможность такого наказания в стране сохранялась, пояснил правозащитник Расул Джафаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение, в котором наделил постоянного представителя страны при Совете Европы Фахраддина Исмайлова полномочиями подписать протокол №13 Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», предусматривающий отмену смертной казни в любых обстоятельствах.

Согласно документу, МИД Азербайджана поручено уведомить генсека Совета Европы, что Исмайлов уполномочен подписать этот протокол, сообщило государственное информационное агентство "Азертадж".

По словам помощника президента Азербайджана Фуада Алескерова, решение о подписании протокола № 13 приурочено к 25-летию отмены смертной казни в Азербайджане, хотя еще в 1993 году президент Азербайджана Гейдар Алиев ввел мораторий на исполнение смертных приговоров, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Гипотетическая возможность применения этого вида наказания сохранялась в Азербайджане, несмотря на введение в 1993 годуа моратория на исполнение смертных приговоров и отмену смертной казни в 1998 году, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров.

10 февраля 1998 года из Уголовного кодекса была исключена смертная казнь, она заменена пожизненным заключением. Однако при этом оговаривалось, что «в исключительных случаях, с принятием особого закона, возможно применение смертной казни во время войны или же при наличии опасности войны за тяжкие преступления", отметил Джафаров.

Кроме того, при вступлении в Совет Европы Азербайджан подписал протокол № 6 Европейской конвенции, который допускает, что государство-подписант «может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны».

"Подписание и последующая ратификация протокола № 13 станет полной и безоговорочной отменой смертной казни в Азербайджане. Безусловно, это важный шаг с точки зрения гуманизации системы наказания в Азербайджане", - сказал Джафаров.

Однако, по мнению правозащитника, наряду с полной отменой смертной казни необходимы и другие меры по либерализации системы наказания. "В частности, следовало максимально освобождать лиц от наказания в виде лишения свободы за экономические и имущественные преступления, если обвиняемый в полной мере возместил ущерб", - считает Расул Джафаров.

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Примечание:

"Правозащитники попросили помиловать 27 политзаключенных в Азербайджане", "Обвинения в казни пленных осложнили переговоры глав МИД Армении и Азербайджана", "Правозащитники назвали элементом террора видеозаписи казней армянских солдат".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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