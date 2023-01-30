Семьи детей с артритом в Кабардино-Балкарии подтвердили получение лекарств

30 января 2023, 20:57

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Детей с ревматоидным артритом в Кабардино-Балкарии больше не приходится возить в Нальчик для еженедельного укола, лекарства стали выдавать по месту жительства, подтвердили родители. Вслед за помощью детям с артритом властям Кабардино-Балкарии нужно озаботиться проблемами детей с сахарным диабетом, указал представитель "Монитора пациента".

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года родители в Кабардино-Балкарии пожаловались, что их детям с ревматоидным артритом приходится ради одного укола еженедельно посещать больницу в Нальчике и собирать массу справок, хотя лекарство можно вводить и дома. Минздрав республики в ответ пояснил, что препараты могут вызвать побочный эффект, и нужно наблюдение врача. Прокуратура начала проверку о ненадлежащем оказании медпомощи детям. правозащитная организация "Монитор пациента" 29 января сообщила, что дети с ревматоидным артритом в Кабардино-Балкарии начали получать лекарства по месту жительства.

Альдина Абидокова, девятилетняя дочь которой страдает ревматоидным артритом, отметила целесообразность и удобство такого решения.

"Нам приходилось перед каждой поездкой в Нальчик отпрашиваться из школы, брать у врача направление на анализы, а в ковидный период еще и тест на коронавирус сдавать. Причем тест надо было сдавать платно, за свой счет. Утомляли также очереди в кабинеты", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Залина Дударова, чья дочь болеет с 2009 года, говорит, что препарат хоть и разрешили получать по месту жительства, но все равно препятствия остались. "Например, я сегодня пришла в поликлинику по месту жительства. Врач выписала мне рецепт, но в аптеке при поликлинике мне лекарство не дали. Сказали, что не имеют права выдать мне препарат на руки, что я должна прийти в поликлинику с ребенком, и ей введут препарат. Таким образом, все равно придется один день тратить на то, чтобы получить рецепт, а второй день – на то, чтобы сделать укол", рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Разиат Жукова живет в Баксане. Препарат дочери будет вводить сама. Этому ее научили в Морозовской детской клинической больнице в Москве, где она девочка проходила лечение. "Стало намного удобнее. Это как небо и земля", - сказала Разиат, комментируя возможность делать укол ребенку на дому. Все необходимые препараты Разиат получила.

Проблема обеспечения лекарствами детей с ревматоидным артритом решилась, но все еще остается проблемой обеспечение медпомощью по месту жительства детей, больных сахарным диабетом, указал юрист общественной организации "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов.

"В Черекском районе нет детского эндокринолога. Прокуратура по этому поводу тоже вносила предостережение, но ситуация в этом вопросе пока не поменялась", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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