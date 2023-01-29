Правозащитники добились обеспечения больных детей лекарствами в Кабардино-Балкарии

29 января 2023, 23:35

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Дети с ревматоидным артритом в Кабардино-Балкарии начали получать лекарства по месту жительства, чего долго просили их родители, сообщила правозащитная организация "Монитор пациента".

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре родители в Кабардино-Балкарии пожаловались, что их детям с ревматоидным артритом приходится ради одного укола еженедельно посещать больницу и собирать массу справок, хотя лекарство можно вводить и дома. Минздрав республики в ответ пояснил, что препараты могут вызвать побочный эффект, и нужно наблюдение врача. Прокуратура начала проверку о ненадлежащем оказании медпомощи детям.

Лекарства, которые облегчают жизнь четырех десятков детей называются "Энбрел" и "Хумира". Их можно вводить амбулаторно, но Минздрав Кабардино-Балкарии заставлял пациентов каждую неделю ездить из сёл в Нальчик, чтобы сделать укол, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Монитор пациента".

"Перед этим нужно было отпроситься со школы, получить направление на анализы, дополнительные исследования, получить направление от врача. В каждый кабинет стоять в очередях. И каждый раз сдавать мазок на ковид, причём платно. Потому что бесплатный готовится дольше, а времени нет. Это при том, что детям с таким диагнозом категорически нельзя контактировать с больными. У них слабый иммунитет... дети сидят толпой на кушетке перед лифтом, рядом стоят те, кто не поместился и родители. В таких условиях вводят укол", - говорится в сообщении.

В сообщении приводятся слова Залины, чья дочь нуждается в таком лекарстве. "До сих пор никому они не нужны были, никто даже не интересовался их состоянием. Лекарства нам Минздрав не давал. Мы обращались в благотворительные фонды, и они просили принести отказ от Минздрава. Они давали нам письменный отказ, вот и всё. А сейчас то заведующий отделением звонит, то педиатр. Спрашивает всё ли у нас есть, нужно ли ещё что-то. "Витамин Д есть, приходите получите, мы вам выписали", - то есть отношение уже другое. Не такое, как было раньше", - рассказывает Залина.

"Мы думали, что эта история скорее всего дойдёт до суда, но удалось решить вопрос жалобами. А это совсем несложно", - резюмируют авторы сообщения.

Напомним, ранее Ассоциация по ревматоидному артриту поставила под сомнение позицию Минздрава Кабардино-Балкарии в споре о возможности введения лекарств на дому. Требование о посещении медучреждения для введения препаратов детям с ревматоидным артритом противоречит закону, заявила, в частности, руководитель Ассоциации ревматоидного артрита Полина Пчельникова.

Она указала, что показанием к госпитализации может быть "подбор и при необходимости коррекция дозы" лекарства. "Однако это не означает, что всем пациентам с ревматоидным артритом показана госпитализация. В большинстве случаев это можно выполнить в амбулаторных условиях", - указала Пчельникова. Руководитель Ассоциации ревматоидного артрита также подчеркнула, что "отказ в выписке льготного рецепта на лекарственный препарат, который может применяться вне стационара, при наличии права граждан на льготное лекарственное обеспечение по региональной или федеральной льготе является нарушением действующего законодательства, в частности 178-ФЗ, постановления правительства РФ № 890, приказа Минздрава России № 1094".

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