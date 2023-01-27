Работа мусорного полигона в Белореченске приостановлена из-за нарушений

27 января 2023, 07:56

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Суд приостановил на месяц работу мусорного полигона, против которого протестовали жители Белореченска. При эксплуатации свалки допущены многочисленные нарушения, пояснила глава Росприроднадзора.

Как писал "Кавказский узел", жители Белореченска неоднократно выступали против работы местного мусорного полигона. Так 25 июля 2020 года прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля 2021 года в митинге против полигона приняли участие около 500 местных жителей. В ноябре того же года стало известно, что власти выбрали новое место для строительства нового полигона взамен переполненного Белореченского полигона. Действующую свалку пообещали ликвидировать, но для этого временно рядом с ней открыли вторую очередь.

О приостановке работы мусорного полигона в Белореченске сообщила в своем телеграм-канале 26 января руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, на публикацию которой обратил внимание "Коммерсант".

"Суд приостановил деятельность мусорного полигона в Белореченске Краснодарского края сроком на 30 дней. Он является одним из крупнейших в России. Организация «Крайжилкомресурс» неоднократно допускала многочисленные нарушения при работе полигона, в том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности", - говорится в публикации Светланы Радионовой.

Решение районного суда было принято 25 января, сообщил 26 января в своем телеграм-канале эколог Евгений Витишко. Сегодня они уже пытаются приостановить исполнение решения до принятия решения Краснодарским краевым судом (апелляционной инстанцией по отношению к райсуду. – Прим. "Кавказского узла"). Все это говорит о том, что в крае просто "мусорный коллапс", и профильное министерство просто не способно выйти из ситуации без ущерба для окружающей среды и жителей края", - написал эколог.

АО «Крайжилкомресурс», по состоянию на 07.55 мск 27 января, не прокомментировало решение суда в своем телеграм-канале. Представитель «Крайжилкомресурса» сообщил, что организация планирует обжаловать его, информировало 26 января РБК Краснодар.

Напомним, решение властей создать новый мусорный полигон не устроило местных экоактивистов. В июне 2021 года они записали видеообращение к Владимиру Путину, где указали, что строительство нового полигона под Белореченском только ухудшит экологическую ситуацию, поскольку там же расположены химзавод и старый мусорный полигон. Также активисты указали, что обещанные властями льготы при оплате за вывоз отходов не компенсируют им вред для здоровья от мусорного полигона. Активисты собрали на митинге более 10 тысяч подписей противников полигона.

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