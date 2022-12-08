Пожар на мусорном полигоне в Белореченске напомнил о невыполненных властями обещаниях

08 декабря 2022, 08:40

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Пожар произошел на мусорном полигоне в районе Белореченска, который неоднократно требовали закрыть местные жители. Власти обещали закрыть полигон, однако он продолжил функционировать.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Белореченска неоднократно выступали против работы местного мусорного полигона. Так 25 июля 2020 года на трассе в Белореченске, ведущей к полигону, прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля 2021 года в митинге против полигона приняли участие около 500 местных жителей. В ноябре этого же года стало известно, что власти выбрали новое место для строительства нового полигона взамен переполненного Белореченского полигона. Действующую свалку пообещали ликвидировать, но для этого временно рядом с ней открыли вторую очередь.

Чтобы решить проблему, власти решили создать новый мусорный полигон, однако это не устроило местных экоактивистов. В конце июня они записали видеообращение к Владимиру Путину, где указали, что строительство нового мусорного полигона под Белореченском только ухудшит экологическую ситуацию, поскольку там же расположены химзавод и старый мусорный полигон. Также активисты указали, что обещанные властями льготы при оплате за вывоз отходов не компенсируют им вред для здоровья от мусорного полигона. Активисты собрали против строительства более 10 тысяч подписей.

О пожаре под Белореченском редакции сообщил эколог Евгений Витишко. По его данным, пожар начался 6 декабря.

"Пожар мог начаться в ночь на 6 декабря. Его объем оценить сложно, пока виден дым и стоит смрадный запах", – сказал Витишко, слова которого привело издание "Голос Кубани".

Он добавил, что жалобы на запах дыма поступают от жителей Белореченска. Они могут быть связаны с нарушениями регламента обращения с отходами, когда в процессе гниения мусора образуются газы, которые могут самопроизвольно возгораться, предположил эколог. По его данным, первая очередь полигона в Белореченске переполнена в полтора раза, но мусор туда продолжают свозить.

Эксплуатирующая полигон компания АО "Крайжилкомресурс" в своем telegram-канале 7 декабря сообщила, что пожар был локализован, тлеющий мусор засыпается грунтом и проливается водой. В тушении участвуют десять машин мусороуборочной компании и четыре экипажа МЧС. Причина пожара не установлена, заявила компания.

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