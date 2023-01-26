Планы властей Абхазии взять новый кредит у России вызвали возмущение оппозиции

26 января 2023, 09:13

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Власти Абхазии должны отказаться от планов взять новый кредит у России в полтора миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, так как еще не выплачен заем, взятый в 2010 году. К тому же власти не имеют четкого плана, как выплачивать новый долг, заявили в оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии".

Оппозиционная партия "Форум народного единства Абхазии" раскритиковала планы властей взять у России кредит в 1,5 млрд рублей на инфраструктурное развитие. В партии напомнили, что республика в 2010 году взяла у России железнодорожный кредит в 2 млрд рублей, который до сих пор не выплачен.

"Вместо того, чтобы исправить свои же ошибки, изыскать дополнительные возможности для возвращения злополучного кредита, нынешние члены правительства, вернувшись во власть, демонстративно переложили его уплату на плечи будущих поколений. Только проценты по ж/д кредиту обойдутся нашему народу почти в 700 млн рублей", – привели 25 января "Кавказ. Реалии"* заявление партии "Форум народного единства Абхазии".

Власти Абхазии решили взять у России новый кредит, но у них нет плана о том, за счет каких средств его возвращать, добавили в партии. "Таким образом, власть, не считаясь с общественным мнением, предпринимает шаги, загоняющие страну в долговую яму", – считают в партии.

О том, что власти Абхазии ведут переговоры с властями России о новом кредите, 24 января рассказал глава Кабмина Абхазии Александр Анкваб во время совещания в администрации президента.

Он отметил, что средства от кредита планируется направить, в частности, на развитие энергетики, сообщил ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Абхазии вызвали резонанс сведения о передаче России государственной дачи в Пицунде. Президент республики Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и Главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя.

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