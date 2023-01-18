Блогер Мамедли отпущен из полиции в Азербайджане

18 января 2023, 13:58

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Азербайджанские полицейские отпустили задержанного блогера Джамиля Мамедли, запретив ему покидать Хачмазский район на время расследования. Блогер счел необоснованным обвинение в хулиганстве и сопротивлении силовикам.

Как писал "Кавказский узел", блогер Джамиль Мамедли сегодня был задержан и обвинен в нападении на участника ДТП Джейхуна Агабалаева и его мать. Мамедли не признал вину, сообщил назначенный ему адвокат. Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве 1 , предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Вчера, 17 января, Джамиль Мамедли сообщил "Кавказскому узлу", что стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Поводом стал инцидент, произошедший 15 декабря 2022 года, когда автомобиль, в котором находился блогер, попал в ДТП. Водитель ударившей машины старался спровоцировать драку, и Мамедли "вынужден был защищаться", рассказал блогер. При этом, по его словам, наблюдавшие за конфликтом полицейские не вмешивались, а когда началась драка, стали снимать ее на видео. Мамедли предположил, что его преследуют из-за публикаций с критикой в адрес местных властей.

Сегодня около 13 часов (12 мск) Джамиль Мамедли был отпущен из Хачмазского райотдела полиции, сообщил сам блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Джамиль Мамедли назвал обвинение "абсолютно необоснованным". "Нашу машину в Хачмазе ударил другой автомобиль. Несмотря на то, что в ДТП был виновен водитель другой машины, он вел себя агрессивно. Мы ему говорили, что виноват он, но у нас нет претензий к нему, пусть уезжает, а он напирал. В конечном итоге он спровоцировал драку. Теперь этот человек утверждает, что якобы был избит. Там в потасовке все смешалось. В полиции утверждают, что пострадала и мать этого водителя. Однако на представленном видео трудно разглядеть, кто кому нанес травмы. Следствие утверждает еще, что якобы я на месте оказывал сопротивление полиции. Но сотрудники полиции сами не вмешивались", - сказал Мамедли, отметив, что в качестве обвиняемого привлечен только он.

Блогер считает, что его преследуют за публикации в соцсетях о негативных явлениях в северном регионе страны. "Я готовил репортажи о присвоении социальных пособий для малообеспеченных семей. После этого меня по иску главы Губинского района приговорили к 1,5 года исправительных работ, хотя он требовал моего ареста. Попытки арестовать меня предпринимались и далее. В прошлом году дважды меня вызывали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Против меня привлекли одного журналиста-рэкетира, который утверждал, что мы якобы с ним вымогали деньги у глав районов этого региона. Но это были настолько нелепые и бездоказательные утверждения, что дело не доходило до официальных обвинений", - сказал Мамедли.

4 марта 2022 года Хачмазский райсуд приговорил Джамиля Мамедли к 1,5 года исправительных работ, признав его виновным в клевете о совершении тяжкого преступления. Жалобу против него в порядке частного уголовного обвинения выдвинул глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев. Мамедли отверг обвинение, сторона Алиева выразила удовлетворение приговором. Апелляционная инстанция 17 мая того же года оставила в силе приговор.

В отношении Мамедли избрана мера пресечения в виде передачи его под надзор полиции на период следствия. "Это значит, что я не могу покидать территорию Хачмазского района и по первому вызову должен являться в полицию", - сказал он.

Адвокат Мамедли по назначению Шахин Муталлимов подтвердил корреспонденту «Кавкасзкого узла» информацию об предъявленном Мамедли обвинении и избрании в отношении него меры пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Напомним, Джамиль Мамедли много лет участвовал в проектах гражданского общества Азербайджана. С 2010 года он работал региональным корреспондентом "Радио Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свобода") вплоть до закрытия его бакинского бюро в декабре 2014 года. Там он освещал социальные и экономические проблемы в регионе, случаи нарушения прав человека. YouTube-канал Джамиля Мамедли зарегистрирован в 2013 году, на него подписаны 16,3 тысячи пользователей. Блогер освещает на своем канале социальные проблемы жителей севера Азербайджана, в частности, их жалобы на нехватку воды, бездорожье, неисполнение проектов по благоустройству.

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