Полиция возбудила дело против азербайджанского блогера Джамиля Мамедли

17 января 2023, 13:26

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В Азербайджане заведено уголовное дело против блогера Джамиля Мамедли. Ему инкриминируют хулиганство. Сам блогер заявил, что его преследуют в связи с публикациями в социальных сетях.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года Хачмазский райсуд приговорил блогера Джамиля Мамедли к 1,5 года исправительных работ, признав его виновным в клевете о совершении тяжкого преступления. Жалобу против него в порядке частного уголовного обвинения выдвинул глава исполнительной власти Губинского района Азербайджана Зияддин Алиев. Мамедли отверг обвинение и решил обжаловать решение суда, сторона частного обвинения выразила удовлетворение приговором. Апелляционная инстанция 17 мая оставила в силе приговор.

Поводом для иска стал видеоматериал блогера "Современные дни древней Губы - часть вторая", опубликованный 10 марта 2021 года. В нем речь шла о присвоении денег, выделенных району на организацию общественных работ. На видео Джамиль Мамедли утверждает, что глава исполнительной власти района присваивал денежные средства, выделенные из госбюджета на обеспечение занятости малоимущих граждан. По словам блогера, деньги перечислялись на банковские карты и оттуда снимались работниками администрации, и граждане не знали об этом. Мамедли опубликовал поименный список этих лиц с указанием даты приема их на работу и даты прекращения контракта.

Как рассказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла», причиной нового уголовного расследования стал инцидент, произошедший 15 декабря в Хачмазском районе, когда автомобиль, в котором находился блогер, попал в ДТП.

«Нашу машину ударили. Как обычно бывает в ДТП, находившиеся в обеих автомобилях вышли, чтобы разобраться в причинах столкновения. Несмотря на то, что мы вежливо общались с водителем ударившей нас машины, он вел себя агрессивно, старался провоцировать драку. Он размахивал кулаками, и я вынужден был защищаться», - сказал Мамедли. При этом, по его словам, находившиеся на месте происшествия полицейские не вмешивались.

«Когда же началась драка, они стали снимать это на видео», - отметил Мамедли. Об открытии уголовного дела он узнал спустя после инцидента.

«По факту было открыто уголовное дело по ст. 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц). Вчера (16 января) меня вызвали в Хачмазский районный отдел полиции для предъявления обвинения. Однако из-за отсутствия моего адвоката в районе меня отпустили и велели прийти сегодня (17 января). Сейчас я приехал в Баку, чтобы обратиться с жалобой в МВД, но меня не принимают в ведомстве», - сказал Мамедли, добавив, что в Баку хочет также проконсультироваться с юристами.

Действия, предусмотренные ст. 221.2.1 УК наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Он считает, что инцидент используется против него для наказания в связи с блогерской деятельностью, а преследование инициировали чиновники в руководстве района. "Я критиковал неблаговидные дела местной власти этого района. В 2021 году Зияддин Алиев подал на меня в суд и хотел арестовать меня. Но тогда у него не получилось, меня приговорили только к исправительным работам", - напомнил блогер.

"В этом деле нет никаких признаков преступления. Произошел спор, никто не пострадал. В любом случае, причиной инцидента был не я", - сказал Мамедли.

В пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» подтвредили, что в Хачмазском районном отделе полиции ведется расследование в отношении Мамедли.

Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев оказался недоступным для комментариев.

Отметим, что Джамиль Мамедли много лет участвовал в проектах гражданского общества Азербайджана в северном регионе страны. В 2010-2014 годах он работал региональным корреспондентом "Радио Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свобода"*) вплоть до закрытия его бакинского бюро в декабре 2014 года. В качестве регионального корреспондента он освещал социальные и экономические проблемы в регионе, случаи нарушения прав человека. YouTube-канал Джамиля Мамедли зарегистрирован в 2013 году, на него подписаны 16,3 тысячи пользователей. Блогер освещает на своем канале социальные проблемы жителей севера Азербайджана, в частности, их жалобы на нехватку воды, бездорожье, неисполнение проектов по благоустройству.

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