Правозащитники оценили шансы Гасанова на помощь врачей после запроса ЕСПЧ

30 апреля 2021, 13:46

Правительство Азербайджана в связи с запросом ЕСПЧ обеспечит госпитализацию арестованного дипломата Эльдара Гасанова, однако вопрос о том, будет ли ему оказана качественная медицинская помощь, остается открытым, указали правозащитники. Состояние Гасанова ухудшается, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Эльдар Гасанов с августа 2020 года находится под арестом в связи с делом сотрудников МИД Азербайджана, подозреваемых в злоупотреблениях, получении взяток и присвоении бюджетных денег. Гасанов заявил о своей невиновности. 22 сентября 2020 года апелляционный суд отказался освободить его под залог, а в октябре - продлил срок ареста. В марте адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Гасанова. 14 апреля его защита обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой освободить Гасанова и содействовать в обеспечении ему лечения. Правозащитники связали преследование Эльдара Гасанова с его политическими амбициями. ЕСПЧ направил правительству Азербайджана запрос в связи с состоянием здоровья Гасанова.

Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года, на следующий день суд в Баку арестовал его, а 17 августа президент Азербайджана отправил посла в отставку. Гасанову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 308-1.1 (нецелевое использование средств госбюджета) УК Азербайджана. По этим статьям Гасанову может грозить до семи лет лишения свободы.

Один из адвокатов Гасанова Джавад Джавадов сообщил, что состояние здоровья его подзащитного ухудшается, "и никакой медицинской помощи ему не оказывается". "Мы, все его адвокаты, коллективно обращались даже к руководству страны для обеспечения медицинской помощи Эльдару Гасанову и переводу его в больницу, но, к сожалению, реакции не последовало", - сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Защитник рассказал о том, что за последние шесть лет Гасанов перенес семь тяжелых хирургических операций. "Сейчас он испытывает тяжелые боли в позвоночнике и фактически находится в предпараличном состоянии. На фоне острой формы [хронического заболевания] у него усиливаются сердечные боли. В СИЗО он принимает только лекарства, которые передают члены семьи. Другого лечения там нет. И вообще там нет условий для лечения. Ему нужна операция, которую могут сделать только в ведущих частных клиниках", - заявил Джавадов.

Защита просила ЕСПЧ потребовать от правительства обеспечить приглашение к Гасанову врачей по его выбору, обследование в частной клинике и проведение операции, запланированной еще до его ареста, отметил адвокат.

По его словам, Европейский суд по правам человека потребовал у властей Азербайджана информации о состоянии здоровья бывшего посла. "Мы просили вмешательства ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 регламента Страсбургского суда, которое позволяет требовать от правительства устранения угрозы здоровью и жизни заявителей", - пояснил адвокат, отметив, что документ из ЕСПЧ был направлен властям Азербайджана 28 апреля.

Правительство должно ответить на запрос в кратчайшие сроки, добавил Джавадов.

"Мне стыдно, что следственное управление генпрокуратуры проявляет равнодушие к нашим обращениям о необходимости оказания адекватной медицинской помощи Эльдару Гасанову. Также стыдно, что элементарный гуманитарный вопрос невозможно решать внутри страны и приходится обращаться в ЕСПЧ", - заявил адвокат. По его словам, следствие планирует еще на три месяца продлить срок ареста Гасанова.

Джавадов считает, что нет никакой необходимости содержать Гасанова на период следствия под стражей. "Он не намерен скрываться от следствия. Это известный в обществе человек, много лет проработавший на госслужбе. Он дорожит своей репутацией. Изменение меры пресечения позволило бы обеспечить ему получение качественной медицинской помощи. К сожалению, прокуратура отклоняла наши ходатайства об изменении меры пресечения", - сказал он.

Адвокат добавил, что на рассмотрении ЕСПЧ также находится жалоба на досудебный арест Гасанова.

В пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана, комментируя заявления адвоката, сообщили, что дело в отношении Гасанова "ведется объективно" и "на основе обращений защиты ранее была назначена судебно-медицинская экспертиза". Результаты экспертизы в ведомстве не уточнили.

Эксперт в области права, юрист Института прав медиа Халид Агалиев предположил, что власти Азербайджана после запроса ЕСПЧ предпримут определенные шаги.

"Правило 39 Регламента ЕСПЧ предписывает правительствам принять срочные меры в связи с угрозой жизни и здоровью граждан. То есть, запросы в рамках этой процедуры не касаются дел против заявителей по существу. Правило 39 не обязывает освобождать заявителей, но власти должны принять эффективные меры для защиты их жизни и здоровья. Тут, как говорится, не отвертеться", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Другое дело, по его словам, как власти будут исполнять свои обязанности. "Они могут ограничиться как формальным помещением Гасанова в тюремную больницу, так и реально разрешить его госпитализацию в передовую клинику. В случае с экс-депутатом Гусейном Абдуллаевым был первый вариант. В ситуации же с оппозиционным политиком Тофигом Ягублу в сентябре прошлого года - перевод в частную клинику и освобождение из-под стражи. В таких вопросах многое зависит и от международной реакции. Дело Ягублу было очень резонансным", - сказал эксперт Агалиев.

Тофиг Ягублу - азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении, Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы считает, что применение статьи 39 повышает ответственность правительства за жизнь и здоровье заявителя, в данном случае - Гасанова.

"Бездействие власти после процедуры 39 статьи означает уже предвзятое отношение к заявителю. Дабы опровергнуть это, правительство, конечно, должно принять обеспечительные меры. Бездействие впоследствие может при рассмотрении жалобы заявителя по существу признать в отношении него нарушения статей Европейской конвенции прав человека, в частности ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения). Так что власти примут какие-то меры, однако вопрос в том, насколько эффективные", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, по одному делу с Эльдаром Гасановым были арестованы завуправлением делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Молла-заде, глава хозяйственного отдела этой структуры Салим Ализаде, начальник консульского управления Фаиг Багиров и другие чиновники. Кроме того, 16 июля 2020 года был отправлен в отставку глава МИД Эльмар Мамедъяров - его сменил Джейхун Байрамов. Случай с Гасановым стал первым арестом посла в истории Азербайджана со времени восстановления независимости. Послом на Балканах Гасанов был с 2013 года, до этого он 12 лет занимал пост посла в Румынии, а ранее был генпрокурором Азербайджана и служил в органах МВД.