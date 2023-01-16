Жители двух микрорайонов Каспийска остаются без электричества после аварии

16 января 2023, 17:57

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Жильцы домов в микрорайоне Кемпинг и поселке Кирпичный остаются без электричества после выхода подстанции из строя, возобновить подачу света туда планируется сегодня, сообщили в мэрии и "Каспэнерго". Горожане подтвердили, что по другим адресам энергоснабжение возобновлено.

Как писал "Кавказский узел", 15 января подстанция в Каспийске вышла из строя после пожара, и жители северной части города остались без электричества, а также без воды с водонасосной станции. Мэрия отчиталась об организации подвоза воды горожанам и прогнозировала, что энергоснабжение будет восстановлено в ночь на 16 января. Обещание полностью возобновить энергоснабжение осталось невыполненным, констатировали сегодня пользователи Telegram.

По состоянию на 16.00 мск электроэнергией удалось обеспечить 75% обесточенных абонентов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Каспийска. Ведутся работы по подключению второго трансформатора для скорейшего восстановления энергоснабжения жителей микрорайона Кемпинг и поселка Кирпичный, пояснил он.

В районах, оставшихся без электроэнергии, подачу электричества планируется восстановить сегодня к 21.00 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Каспэнерго".

Электричества до сих пор нет в микрорайоне Кемпинг, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница, предприниматель Мадина. "Большинство моих знакомых отнеслись к ситуации с пониманием, так как сгорела целая подстанция. Претензий к властям города и энергетикам у нас нет. Соседи переехали к родственникам, у кого есть свет, мы сняли квартиру на несколько дней в Махачкале. У меня в торговой точке нет света, купили генератор", - рассказала женщина.

В доме № 41 по улице Ленина электричество появилось, сообщила жительница дома Ольга. "Свет дали сегодня в четыре утра, около восьми отключили и вновь включили. Воду ненадолго отключали. У нас своя котельная, как ее запустили, подали отопление и горячую воду. Энергетики хорошо отреагировали - нам говорили, что от двух дней до недели могут ремонтировать подстанцию", - сказала Ольга корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня не было света в домах по улице Кавказской, и в доме № 90 по улице Ленина, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. По их словам, воду привозили по графику в объявленные места подвоза.

Электричества, отопления и воды не было в домах по улицам Акулиничева и Ленина, но электричество дали около пяти часов утра, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист движения "Город наш Каспийск" Светлана Багмет.

Оперативные службы и энергетики среагировали оперативно, считает активист движения "Город наш Каспийск" Хабиб Айгумов. "Водоканал" совместно с МЧС оперативно реагировали практически на все заявки, касающиеся подвоза воды. Работники "Каспэнерго" молодцы, оперативно устраняли аварию, каждый час-два выходили на связь с объяснением хода работ. Особо отметил бы эффективную работу ГО и ЧС города. Оперативно принимали заявки, организовали оповещение жителей, по мере возможности включались в разрешение возникающих вопросов", - сказал активист.

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