Жители села Харахи вынуждены самостоятельно строить водопровод

15 октября 2022, 10:16

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Жители высокогорного села Харахи в Дагестане собрали деньги и почти завершили строительство водопровода длиной 11 километров после того, как чиновники заявили, что средств на это нет. Пользователи Instagram* отметили, что проблема с коммуникациями в Дагестане повсеместная, и потому жителям зачастую приходится решать ее самостоятельно.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января 2020 года жители высокогорного села Харахи пожаловались, что остались без водоснабжения после того, как замерз водовод. Сельчане также тогда отметили, что были вынуждены самостоятельно решать проблему с поставкой воды.

Водовод, по которому поступает вода в село Харахи был спроектирован в начале 1980-х годов, срок его эксплуатации истек.

Угроза остаться без воды вынудила сельчан начать самостоятельно строить водовод

Жители села Харахи в Хунзахском районе Дагестана самостоятельно и за свой счет прокладывают водопровод. Сельчане были вынуждены начать строительство водопровода после того, как прежний водовод вышел из строя и возникла угроза остаться без воды зимой, следует из видеосюжета телеканала НТВ, который вышел в эфир 14 октября.

Сельчане уже проложили километры труб, часть пути проходит по горному ущелью, сказано в сюжете. На кадрах ролика показаны несколько мужчин, которые несут длинную пластиковую трубу среди горной местности. "Жители села Харахи и рады бы позвать на помощь трактористов, крановщика, но вместо дороги только узкая горная тропа", – отметил автор сюжета.

При этом на кадрах видео в этот момент показан мужчина, который несет пластиковую водопроводную трубу по горной тропе. "Местами ширина этой тропы 30 сантиметров. Одно неловкое движение и мужчина рискует упасть в пропасть", – отметил автор сюжета.

"Вода нужна. 11 километров вот по таким местам, по таким дорогам, по этим скалам. Копаем, тащим трубы", – сказал на кадрах ролика один из сельчан.

Рабочим приходится нести по горам пластиковую трубу, длиной около ста метров, так как по технологии, чем меньше в ней мест пайки, тем надежнее будет водовод. Жители Харахи испытывали проблемы с водой последние три года. Прежний водопровод прохудился. В теплое время года он работает с перебоями, а с наступлением зимы из-за протечек трубы, полностью замерзает. На сельском сходе жители решили строить новую ветку своими силами и за свой счет, сказано в сюжете.

"Это была давняя мечта наших предков. Пробовали [это сделать] ранее, но проблема оставалась. А теперь за это взялась молодежь. Вся работа идет на средства народа. Поэтому [проект] тоже получил название "Народная вода", – сказал на кадрах видео председатель инициативной группы села Харахи Махач Зубаиров.

В бюджете сельской администрации деньги заложены только на ремонт старого водопровода. На согласование и поиск средств на строительство нового водовода уйдут годы. Жители села Харахи бросили клич с просьбой помочь деньгами и свободными руками, пояснил автор сюжета.

"Нужда заставляет. <…> Если мы не сделаем, то будущее поколение откуда будет воду пить?" – задался вопросом на кадрах видео сельчанин, который принимает участие в прокладке водопровода.

Длина трубопровода "Народная вода" почти 11 километров, уже проложили больше половины. Впереди самый сложный участок: склон горы, лес и ущелье. Общую стоимость водовода селяне оценили в 16 млн рублей. Половину из этой суммы жители Харахи собрали самостоятельно, теперь ищут спонсоров.

"Два километра и 464 метра осталось [трубу проложить]", – отметил на кадрах видео член инициативной группы Магомед Агамедов.

Жители села Харахи намерены завершить строительство водовода до конца года, до первых морозов. Если не успеют, то люди рискуют остаться без воды. Местные власти заявили, что в этом случае организуют подвоз, сказано в сюжете.

Пользователи соцсети упрекнули чиновников в равнодушии к проблеме сельчан

Видеосюжет телеканала НТВ, опубликованный 14 октября в Instagram-паблике* lenta_dagestan, на который подписаны около 135 тысяч пользователей, на 10.15 мск 15 октября набрал 746 отметок "нравится" и 36 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Так мы не только водопровод сами проводим, но и дороги сами чиним, а где надо и прокладываем газ, трубы меняем. Короче все, что должны делать специальные службы, делает народ. Спрашивается, для чего нам нужны чиновники?" – задалась вопросом aminat.57.

"Вот отношение власти к нуждам населения. На парады и на митинги, поддержку власти, деньги сразу появляются. А для населения у них нет средств. Элементарно воду провести не могут", – считает magomed_rasul_u.

"В Махачкале, столице Дагестана, и по сегодняшний день, люди самостоятельно проводят электричество, покупая столбы, провода, трансформаторы, проводят сами водопровод, канализацию, засыпают и заливают улицы. Всё сами. Зачем нужна администрация и прочие бесполезные "конторы"?" – задался вопросом пользователь rtt_rf86.

Другая часть комментаторов подчеркнула, что в других районах республики жители Дагестана также вынуждены самостоятельно заниматься обустройством коммуникаций.

"Жители, конечно, молодцы. Но половина Дагестана так воду проводят", – написал пользователь sadamhuseiyn.

"Мы жители Семендера тоже сами воду, газ свет проводили", – отметила mika_putina_.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июня на сайте федерального телеканала вышел репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 12 июля глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом ФАПов. 14 июня следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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