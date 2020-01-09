Власти списали на непогоду задержку с подачей воды в село Харахи

09 января 2020, 15:11

Аварию, после которой жители высокогорного села Харахи 3 января остались без воды, не удается устранить из-за заснеженного пути к водоводу, сообщила администрация Хунзахского района.

Как писал "Кавказский узел", 3 января жители высокогорного села Харахи Хунзахского района остались без водоснабжения после того, как водовод, по которому поступала вода, не выдержал мороза и лопнул.

Источник, откуда сельчане получают воду, расположен в 14 километрах от Харахи. Водовод был спроектирован в начале 1980-х годов, срок его эксплуатации истек. В 2010 году был сделан новый проект водовода, но он так и не был реализован, сообщил 7 января "Кавказ. Реалии".

Авария на водоводе к селу Харахи все еще не устранена, поскольку работы "были осложнены погодными условиями", сообщает сегодня со ссылкой на представителя администрации Хунзахского района "Черновик".

"Подъехать с необходимым оборудованием к месту разрыва было невозможно из-за большого количества снежного покрова. Пройти можно только пешком, поэтому на устранение этой неполадки уходит время", - приводит его слова издание.

Власти организовали подвоз воды в село, а для водопоя скота наполняют специальный резервуар, сообщила пресс-служба района.

"Что касается причин аварии, то необходимо отметить следующее. Несмотря на то, что указанный водопровод является одним из самых хорошо спроектированных в 80-х годах во всей горной зоне, он с трудом справляется с современными потребностями жителей. Вторая причина подобных аварий в том, что в накопительных колодцах стало меньше воды из-за низкого уровня осадков за последние два года", - говорится в сообщении, размещенном 8 января на сайте муниципалитета.

Администрация района "делает все возможное для скорейшего восстановления водопровода", подчеркивается в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в селе Хунзах, расположенном в 19 километрах от Харахи, сегодня облачная погода без осадков при температуре -5 градусов, ветер 9 метров в секунду. В ночь на 10 января ожидаются умеренные осадки, температура воздуха понизится до -7 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.