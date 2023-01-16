Обещания полностью возобновить энергоснабжение Каспийска остались невыполненными

16 января 2023, 10:21

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Обещание властей, что прерванное ранее из-за пожара электроснабжение будет восстановлено минувшей ночью, осталось невыполненным, указали жители Каспийска в Telegram-канале местной администрации.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 января подстанция в Каспийске вышла из строя после пожара, без электричества и воды остались жители северной части города. Им был организован подвоз воды. Власти пообещали, что энергоснабжение будет восстановлено в ночь на 16 января.

В Каспийске удалось восстановить подачу воды жителям после того, как была возобновлена работа станции "Хазар" при помощи генераторных установок, сообщила администрация города.

"Настоятельно рекомендуем вам использовать подаваемую воду только в технических целях до 16.01.2023 года до 22.00 часов, так как согласно предписанию Роспотребнадзора по городу Каспийск необходимо увеличить подачу концентрации хлора в сети водоснабжения", – сообщила сегодня администрация в своем Telegram-канале.

Эта запись в Telegram-канале администрации Каспийска, на который подписаны 3833 пользователя, на 10.00 мск набрала 3,2 тысячи просмотров и 96 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала власти за то, что они не выполнили обещание возобновить подачу света.

"На Омарова нет света", – написал сегодня в 07.59 мск Эльдар.

"Хизроева, 2, опять отключили. Вы что в игрушки играете? Издевательство над народом. Если вы не знаете, каждый год нужно вкладываться в оборудование, а не латать старые дыры. Налоги, ресурсы, куда все идёт? Где самое необходимое для нас? Или правительство живёт по принципу сытый голодного не разумеет?", – написала в 08.11 мск Нина.

"На Хизроева и Ленина опять отключили свет. Дайте информацию, когда будет свет? Это было временное включение? И что нам – ожидать?" – спросила в 08.18 мск Elena.

"Когда будет свет на Кавказской, 29а?" – задался вопросом в 08.40 мск Мукаил.

"На час дали свет и всё. Раз уж вы и так будете то включать, то отключать, хоть какой-то график сделайте", – отметил в 09.11 мск пользователь с ником Santa05.

"Когда уже свет дадут? Отопления нет, дома холодно, на дворе зима", – написала в 09.06 мск Zinchiiiikkkkk.

"Микрорайон "Кемпинг", вторые сутки сидим без света и воды. Вы о народе вообще думаете?" – спросил в 09.00 мск Вагаб.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Каспийске облачная погода при температуре +5 градусов, скорость ветра составляет 5 метров в секунду. В ночь на 17 января также прогнозируется облачная погода, температура воздуха останется прежней, скорость ветра возрастет до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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