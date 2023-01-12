Жители 30 населенных пунктов Дагестана отключены от энергоснабжения

12 января 2023, 10:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отключения света произошли в Акушинском, Кизлярском, Кумторкалинском, Новолакском, Рутульском, Табасаранском, Тарумовском и Цумадинском районах республики.

Как сообщал "Кавказский узел", в течение дня 11 января около 60 тысяч жителей в более чем 40 населенных пунктах Дагестана остались без света в связи с непогодой. Причиной повреждений воздушных линий электропередач в Минэнерго Дагестана в назвали сильные порывы ветра и налипание снега. К вечеру было восстановлено энергоснабжение примерно половины оставшихся без света потребителей, заявили в компании «Россети Северный Кавказ».

Жители 30 населенных пунктов остаются обесточены из-за аварийных отключений, связанных с непогодой в республике, сообщило Главное управление МЧС по Дагестану.

"По состоянию на 08:00 аварийные отключения энергоснабжения в 30 населенных пунктах 8 муниципальных районов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МЧС, отключения зафиксированы в Акушинском, Кизлярском, Кумторкалинском, Новолакском, Рутульском, Табасаранском, Тарумовском и Цумадинском районах.

Количество обесточенных из-за непогоды потребителей в Дагестане по данным на 8.00 сократилось до 4,8 тыс. человек, сообщило Минэнерго России в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, длительные отключения энерго- и газоснабжения приводили к протестам жителей республики. Так, 9 января в селе Авадан Докузпаринского района местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа. 23 декабря жители микрорайона Баммат заблокировали движение по федеральной трассе Махачкала - Астрахань из-за трехдневного отсутствия электричества, а 13 декабря на длительные проблемы с электроснабжением пожаловались жители селения Шаури в Цунтинском районе.

Жители республики пожаловались, что коммунальные службы не отвечают на обращения по поводу отключений света и водоснабжения в течение суток. Проблемы коммунального хозяйства в Дагестане носят системный характер, экстренные обращения в этой ситуации бесполезны, констатировал руководитель «Монитора ЖКХ» Зияудин Увайсов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.