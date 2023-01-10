Аналитики в Ереване осудили проект о цензуре в сети

10 января 2023, 01:40

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Предложенный Минюстом Армении законопроект об ограничении интернета в случае ввода военного положения является сырым, с его принятием в стране могут блокировать любые неугодные ресурсы, считают эксперты в сфере безопасности.

Как писал "Кавказский узел", Минюст Армении предложил ограничить доступ к интернет-ресурсам в случае введения военного положения. Предлагаемое нововведение ограничивает права человека, с экспертами предложение не обсуждалось, заявила омбудсмен Кристине Григорян.

Эксперты в сфере безопасности провели 9 января пресс-конференции, на которой обсудили предложенный Минюстом законопроект об ограничения интернета в случае введения военного положения, передает корреспондент "Кавказского узла".

Директор Института многообразия СМИ Артур Папян считает, что подобным проектом власти пытаются легитимизировать ошибки 2020-2022 годов и создать правовое поле для того, чтобы люди перестали спрашивать, на каком основании заблокировали сайты, есть ли соответствующий для этого закон.

Папян привел опыт частичного блокирования TikTok. По его мнению, блокировку именно этого приложения можно назвать странной на фоне, например, Telegram, где нередко публикуется информация, которая может навести вред обществу и государству. Причем у специалистов не было никакой возможности проанализировать эффективность и целесообразность подобной блокировки.

При этом Папян отметил, что ограничения вводят не все операторы, например, один и тот же сайт может быть заблокирован для мобильных устройств, но в случае широкополосного интернета работает без ограничений.

Институт всесторонней информации отправил запрос в СНБ Армении и всем операторам. Как отметил Папян, операторы объяснили свои действия тем, что следуют принятому закону, а в СНБ сказали, что осуществились действия, исходя из безопасности страны. «Возможно, власти видят некое развитие событий в Армении в ближайшее время и в связи с этим считают необходимым ограничить интернет», - предположил Артур Папян.

Но тот факт, что проект закона был обнародован 22 декабря и на обсуждение вынесен на e-draft до 6 января, Папян считает неслучайным. Праздничный период выбран, скорее всего, с целью избежать общественных обсуждений. Понятно, что в праздничные дни мало кто станет заниматься этим вопросом.

Тем не менее, по его словам, данный проект вызвал беспокойство среди медиа-организаций, и в ближайшее время, возможно, будет отдельное заявление. «Не так, что я не вижу необходимости в подобном законе, учитывая то, что в современном мире очень много места занимают именно фейки и дезинформация. Если учесть еще и то, что в военное время используется механизм гибридной войны, посредством которой стороны пытаются нанести и информационное воздействие на общественность противника, то, да, какие-то механизмы, думаю, нужны. Но проблема данного закона заключается в том, что проект дает широкие возможности, нет никакой конкретики, нет механизма сохранения документации, чтобы после завершения военного положения могли все это анализировать», - отметил Папян.

Эксперт считает, что недоработанный проект чреват последствиями. К примеру, ограничение интернета может привести СМИ к банкротству, а оно потом не сможет подать в суд и потребовать компенсации за потери. Или же, например, закон может позволить конфискацию компьютера или печатного устройства у людей, потом непонятно, от кого и что требовать обратно. «То есть, закон предполагает вседозволенность по усмотрению отдельно взятых людей», - считает Папян.

Не всегда, по его словам, опыт других стран применим к Армении. К примеру, как он отметил, во время войны 2020 года в Азербайджане был заблокирован Facebook*. «Этот механизм в азербайджанском обществе сработал, поскольку Азербайджан - авторитарная страна, где нет оппозиции. В Армении заблокируешь Facebook*, люди пойдут в Youtube, заблокируешь Youtube – пойдут в другое место, начнут собираться, призывать к акциям, митингам. Потом должны ходить и блокировать VPN», - отметил Папян.

Вместо необдуманных блокировок для эффективной борьбы с фейк-ньюз Папян предложил государству не доводить ситуацию до того, чтобы общественность, будучи в режиме ограниченного интернета, искала информацию в каналах противника. По его мнению, государство очень оперативно должно предоставлять качественную и достоверную информацию организациям, работающим на выявление дезинформации. Кроме этого, он считает, что нужно постоянно повышать уровень медиаграмотности общественности.

Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян также считает недоработанным законопроект. По его словам, его хоть и инициировал Минюст, но не понятно, кто является реальным бенефициаром этого – армия, правительство, СНБ. Да и сам механизм осуществления, как он отметил, в проекте не прописан.

«То есть внедрены очень строгие репрессивные методы, вплоть до тотального отключения интернета, чего в Армении никто не пытался осуществить. Мы даже не представляем, какие последствия могут быть. Никто не знает, что случится, например, с банковской системой, мобильной связью, которая и вовсе может исчезнуть. Мы не хорошо представляем общую инфраструктуру нашей страны. У нас элементарно нет закона о критической инфраструктуре, у нас нет списка инфраструктур, которые считаются критическими, как их защитить, но создаем механизм все это в один момент отключить», - заявил Мартиросян.

Этот проект станет репрессивным механизмом для СМИ, когда, забрав все технические возможности, оставят журналистов с блокнотами и ручками.

Мартиросян считает, что прежде нужно было разработать само содержание проекта, иметь содержательную основу, когда и в каких случаях должен действовать данный закон. Но четкой концепции нет.

Сегодня, по его словам, в Армении заблокированы некоторые азербайджанские сайты, они негативно влияют на армянское общество, но проблема в том, что кто-то решил, что одни азербайджанские сайты нужно заблокировать, а другие, которые ничем не уступают заблокированным, можно оставить открытыми.

Самвел Мартиросян считает, что в данном вопросе общество в Армении молчаливо. Если представители общественности не поднимают этот вопрос, это означает, что предполагаемые механизмы можно будет легко применить, и никто не будет против. Более того, многие приветствуют эти ограничения. «Понимаю, что народ видел много негативных явлений, поэтому не против ограничений, но они должны быть в рамках разумной концепции и стратегии», - считает эксперт.

По его словам, ни у кого нет гарантий, что эти механизмы будут использованы только во благо безопасности государства. Возможно, наоборот, кто-то захочет заблокировать информацию о своих темных делах.

Прецеденты ограничения интернета, как отметил эксперт, в мире есть, половина стран мира так и поступает. Проект, по его словам, не был разработан со специалистами сферы. Правительство считает, что если проект опубликован на e-draft, то это и есть обсуждение. Однако очень малая часть общественности знает, что вообще существует такая платформа, и из этой очень малой части, возможно, лишь несколько человек заходит и оставляет свое мнение. Да и насколько это мнение правительством потом учитывается - тоже вопрос.

Мартиросян считает, что необдуманные действия правительства могут привести к тому, что люди начнут думать об альтернативном источнике интернета, тем более что в Армении с этого года начнет действовать спутниковая связь Starlink, и это ударит по местным провайдерам.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.