Аналитики оценили расстановку сил перед встречей Алиева и Пашиняна в Брюсселе

30 августа 2022, 14:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции Алиева на предстоящих переговорах сильнее на фоне передачи Азербайджану Лачина и двух сел, указали азербайджанские аналитики Тогрул Джуварлы и Мехман Алиев. На переговорах Азербайджаном будет продавливаться создание Зангезурского коридора, уверены армянские политологи Тигран Григорян и Наира Айрумян. Конкуренция между Москвой и Брюсселем по вопросу урегулирования карабахского конфликта есть, но она идет во благо, указал российский кавказовед Александр Скаков.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. На встрече стороны договорились начать работу комиссии по делимитации границы, а также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор, сообщил Совет Евросоюза. По мнению бакинских аналитиков, встреча в Брюсселе не привела к ощутимому прогрессу на переговорах по урегулированию конфликта между странами, но стороны продемонстрировали стремление к ранее достигнутым договоренностям. Российские политологи высказали различные мнения по поводу того, что переговоры были проведены без участия Москвы. Журналисты из Еревана сочли встречу в Брюсселе малорезультативной, так как по ряду чувствительных вопросов компромисс не был достигнут.

31 августа при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля в бельгийской столице намечена встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о надеждах Баку на то, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По его словам, в настоящее время Евросоюз, а также Россия прилагают усилия на двусторонней основе, и Азербайджан в этом заинтересован: "В нынешних условиях основными вопросами повестки дня являются мирный договор, делимитация границ, транспортные вопросы, а также проблемы пропавших без вести лиц и мины. В первую очередь на них должна отреагировать армянская сторона", - привело слова Гаджиева 27 августа агентство haqqin.az.

Мирный договор назван главной целью Азербайджана на встрече Алиева и Пашиняна

По мнению члена Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрула Джуварлы, Баку идет на переговоры с более сильными позициями. "В промежуток между предыдущей встречей Алиева и Пашиняна, состоявшейся в мае, и нынешней в регионе произошли важные события, еще более меняющие расклад сил, усиливающие дипломатические и военно-стратегические позиции Азербайджана. В начале августа произошла военная эскалация после убийства азербайджанского солдата. Азербайджан провел контроперацию "Возмездие", в результате которой занял ряд стратегических высот вдоль Лачинского коридора и по периметру бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Более того, азербайджанская армия впервые после 44-дневной войны ударила в тыл армянских вооруженных формирований в Карабахе, уничтожив ряд артиллерийских установок и военно-транспортных средств. Баку дал понять, что не отступит от своей позиции по восстановлению суверенитета на оставшейся под контролем миротворцев части Карабаха. После этого, армянская сторона прекратила сопротивляться возвращению Азербайджану города Лачин (армянское название Бердзор - Прим. "Кавказского узла") и сел Забух (армянское название Ахавно - Прим. "Кавказского узла") и Сус и 26 августа было объявлено о вводе азербайджанских военных в указанные населенные пункты и перемещении транспортного коридора на новую дорогу", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем то, что Азербайджан раньше предусмотренного срока построил альтернативную дорогу в объезд Лачина, показало приверженность Баку к выполнению своих обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подчеркнул Джуварлы. "Более того, в течение августа Азербайджан предпринял ряд шагов, демонстрирующих намерение идти на уступки армянам Карабаха, что опровергает нарративы о якобы намерении Баку вовсе их изгнать из региона. Так, Азербайджан пошел на уступки и отсрочил на 20 дней возвращение Лачина, Забуха и Суса. Кроме того, Баку взял на себя строительство соединительного участка между новой дорогой и прежней трассой Лачинского коридора в его точке на армяно-азербайджанской границе с учетом того, что Армения свой участок дороги не построила. Наконец, в дни, предшествующие вводу азербайджанских военных в Лачин, туда вошли азербайджанские пожарные и они, по сути, вместе с армянскими ответственными лицами стояли там для предотвращения и тушения возможных поджогов", - сказал Джуварлы.

Наконец, с учетом того, что ввод в действие новой дороги из-за необходимости достройки соединительного участка затянулся еще на несколько дней, в течение этого времени трасса Горис – Лачин – Ханкенди (армянское название - Степанакерт) все еще находилась в пользовании армян Карабаха, и их безопасности ничего не угрожало, подчеркнул он.

"Все это усиливает переговорные позиции Азербайджана, который демонстрирует приверженность своим обязательствам в рамках трехстороннего заявления. С другой стороны, Азербайджан, полностью решив вопрос с Лачинским коридором, теперь уже в Брюсселе будет настаивать на принятии практических шагов по созданию Зангезурского коридора. Это пункт трехстороннего заявления. Правда, в нем слово "Зангезур" не упомянуто, но там указывается на строительство новых коммуникаций, соединяющих западные районы Азербайджана с его Нахичеванской автономной республикой. А поскольку, согласно трехстороннему заявлению, безопасность этих коммуникаций будет обеспечиваться погранвойсками РФ, то это означает прохождение коридора вдоль ирано-армянской границы, то есть по региону, историческое название которого Зангезур", - сказал Джуварлы.

Азербайджан полагает, что создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонними соглашениями о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако Армения, через территорию которой должен пройти коридор, этого не признаёт. 15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая, по мнению азербайджанских военных экспертов, закрепляет итоги карабахской войны 2020 года. По поводу Зангезурского коридора в декларации говорится, что его открытие "и строительство железной дороги Нахичевань–Карс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения между двумя странами" — Азербайджаном и Турцией. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня 2021 года президентами двух стран в городе Шуша (армянское название — Шуши), опубликован на "Кавказском узле".

Еще одним важным вопросом на переговорах станет тема делимитации границы, добавил аналитик. "После предыдущей встречи стороны создали комиссии по делимитации, и она однажды собралась на встречу. Но потом дела что-то застопорились. Однако как раз в преддверии Брюссельского рандеву комиссии встретятся в Москве и, очевидно, в этот раз переговоры будут более предметными. Кроме того, в Брюсселе в центре внимания будет вопрос о подготовке мирного соглашения. Азербайджан уже создал свою рабочую группу для переговоров по подготовке мирного соглашения. Баку считает, что процессы создания Зангезурского коридора, разблокировки коммуникаций и разработки мирного соглашения должны идти параллельно. Мирное соглашение должно обеспечить взаимное признание территориальной целостности государствами друг друга, что положит конец более чем 30-летнему конфликту", - отметил Джуварлы.

Он не склонен считать, что встречи в Брюсселе оттесняют Россию от урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. "Конечно, есть соперничество между Брюсселем и Москвой. Однако вместе с тем наблюдается и определенное разделение ролей. Если ЕС создает большие политические рамки для переговоров и выступает будущим донором будущих мирных проектов, если стороны достигнут политического соглашения об окончательном урегулировании конфликта, то Россия сосредоточена на решении практических вопросов. Есть целый ряд вопросов, решение которых без участия Москвы существенно может осложниться. К примеру, российские миротворцы обеспечивают безопасность транспортного коридора. Российские силовики также будут контролировать Зангезурский коридор. Делимитация границы также, очевидно, будет вестись на основе карт времен СССР, оригиналы которых у России", - сказал Джуварлы.

30 августа в Москве назначена встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении – Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, которые возглавляют комиссии по делимитации границ, а также ранее созданные рабочие группы по разблокировке транспортных коммуникаций, проинформировало Report.az.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев полагает, что в Брюсселе может быть достигнуто "серьезное продвижение на переговорах по окончательному мирному урегулированию конфликта".

"События последнего месяца показывают, что процесс идет по направлению к большому мирному соглашению. Так, Азербайджан вернул под свой контроль Лачин и два села, переместив коридор на вновь построенную дорогу. При этом для армянских жителей это ничего не меняет, у них по-прежнему будет транспортное сообщение с Арменией под контролем российских миротворцев. С другой стороны, Армения, наконец, окончательно выводит свои войска из Карабаха. По некоторым данным, из региона выводится и тяжелая техника армянской армии. В самом Карабахе начинаются первые контакты между представителями официального Баку и местными армянами. Так, уже обсуждались вопросы совместного использования ресурсов Сарсангского водохранилища. Армяне Карабаха повели себя конструктивно и в освобождении города Лачина и села Забух для последующего возвращения их к Азербайджану", - отметил Алиев.

На его взгляд, в Брюсселе может быть принято решение о создании рабочих групп для переговоров по мирному соглашению. Возможно, уже скоро заработает постоянно действующий переговорный механизм, и рабочие группы начнут работу над текстом мирного соглашения где-нибудь в третьей стране, к примеру, в Грузии, где главы МИД двух стран уже однажды встречались напрямую без посредников. Одновременно, по мнению Алиева, более ускоренно пойдут дела по Зангезурского коридору и делимитации границы.

Между ЕС и Россией относительно армяно-азербайджанского урегулирования нет конкуренции, а скорее Брюссель и Москва взаимно дополняют друг друга, добавил журналист.

Армянские аналитики указали на слабые позиции Еревана на встрече в Брюсселе

Азербайджан едет на встречу с сильных позиций, тогда как армянские власти готовы на уступки, считает политолог Тигран Григорян. Ереван подчиняется схемам, навязанным Москвой и Баку, отклоняясь от национальных интересов, заявила политобозреватель Наира Айрумян.

Азербайджан едет на встречу с сильных позиций, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Тигран Григорян.

По его мнению, Азербайджан согласился продолжить брюссельский формат переговоров после достижения поставленных целей, в частности, функционирования альтернативного маршрута Лачинского коридора. "Азербайджан будет говорить с Арменией на языке ультиматумов, используя силовой инструментарий или угрожая применить его для достижения целей и задач. Армянские же власти будут готовы на уступки, особенно после последней эскалации, так как у них нет реального противовеса силовому инструментарию Азербайджана, который применяется против Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", - считает он.

Сдача Лачинского коридора - неверная интерпретация события, так как сам Лачинский коридор не был сдан, был сдан его прежний маршрут, и будет введен в эксплуатацию новый маршрут Лачинского коридора, отметил политолог. "Азербайджанская сторона пытается представить новый маршрут обычной дорогой, однако новая дорога будет иметь статус коридора, и она будет проходить через Лачинский район", - пояснил Григорян.

Российские аналитики объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы, что позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности. Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

По мнению Григоряна, для Армении брюссельский формат является альтернативой встреч под эгидой Москвы. "Ереван пытается диверсифицировать имеющиеся форматы, чтобы снизить зависимость от какого-то конкретного формата и иметь запасной вариант действий. Но понятно, что Россия остается главным посредником между сторонами конфликта", - указал он. Брюссельские встречи, по большому счету, идут в одном направлении с усилиями Москвы, "особенно в вопросе разблокировки коммуникаций и делимитации границ", добавил Григорян.

В то же время политолог затруднился оценить работу комиссии по делимитации, так как, по его словам, содержательная работа до сих пор не была проделана. "Первая встреча комиссий была в мае, после чего сторонам не удавалось договориться о новой встрече. Думаю, что договоренность о встрече была достигнута на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. На следующий день после этой встречи офис вице-премьера Мгера Григоряна анонсировал встречу в Москве без указания конкретной даты", - рассказал Григорян.

Российская сторона не анонсировала встречу первых лиц, подчеркнул он. По его мнению, речь шла как раз о встрече вице-премьеров Армении и Азербайджана. "Договоренность о встрече в Брюсселе была достигнута еще в начале августа. Противоречия связаны с непрофессиональной работой армянской прессы, которые неверно интерпретировали заявление российской стороны. Была договоренность о встрече в Брюсселе, и там же она состоится. У Брюсселя нет реальной возможности взять у России лидерство в переговорах", - подчеркнул политолог.

Политобозреватель Наира Айрумян считает, что форсированная сдача Бердзора и Ахавно "приурочена" к Брюссельской встрече. "Азербайджан попытается легитимизировать на этой встрече полное "восстановление" территориальной целостности, как базу для подписания мирного договора", - заявила она корреспонденту "Кавказскому узлу".

По ее словам, Баку и Москве удалось выстроить схему "обмен коридоров на коридоры", вместо давно испытанной схемы "территории в обмен на статус или на мир". Лачинский коридор стал "платой" за якобы отказ от Зангезурского коридора, добавила Айрумян. "В результате Ереван не вспоминает о статусе Арцаха, его деоккупации и восстановления территориальной целостности, довольствуясь тем, что пока удалось "отстоять" юг Армении и границу с Ираном", - пояснила политобозреватель.

Это, безусловно, промежуточная схема, указала она, отметив, что статус коридора для новой дороги пока не подтвержден ни одной стороной, таким образом, сохраняется возможность для торга. "Согласно национальным интересам, Армении следовало бы настоять на восстановлении Минской группы ОБСЕ и актуализации статуса Арцаха, но Ереван подчиняется навязанным схемам, отклоняясь от национальных интересов. В этом контексте неясно, зачем Пашинян едет в Брюссель. Тем более что 30 августа в Москве состоится заседание вице-премьеров по вопросам делимитации, и там может быть объявлено о запуске комиссии по делимитации. Причем, если делимитация будет происходить по советским картам, как предполагалось, то встреча в Брюсселе потеряет смысл, потому что по советским картам Арцах – это Азербайджан", - подчеркнула Айрумян.

Что касается встречи на высоком уровне в Москве, на которую намекали в СМИ, то, судя по всему, одна из сторон не согласилась на встречу, и надо полагать, что это был Баку, который хочет легитимизировать свои достижения не на уровне России, заключила политобозреватель.

Российский кавказовед счел конкурентными отношения Москвы и Брюсселя по карабахскому вопросу

Между Москвой и ЕС всегда была конкуренция в вопросе урегулирования конфликта, считает кавказовед, заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков. "На самом деле, есть конкуренция между Москвой и Брюсселем в вопросе, кто больше занимается опросом карабахского урегулирования и у кого больше достижений в этом деле. Она была и есть сейчас. Но она не носит жесткого характера и не влияет на процесс негативным образом. Встречи в Москве и Брюсселе идут во благо, а не во вред урегулированию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в самом Нагорном Карабахе практически все процессы идут согласно договоренностям, достигнутым при посредничестве Москвы. "В том числе недавнее передвижение миротворцев из Лачина на новый коридор, который пока строится. Это результат договорённости с участием Москвы. Все процессы, которые там сейчас идут, они все согласованы с Москвой и развиваются при посредничестве Кремля. Брюссель больше старается влиять на процесс по открытию региональных коммуникаций", - отметил Скаков.

Материалы о приграничном конфликте Азербайджана и Армении собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".

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