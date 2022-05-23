Алиев и Пашинян договорились в Брюсселе начать работу комиссии по делимитации границы

23 мая 2022, 02:53

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На встрече с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились начать работу комиссии по делимитации границы. Они также согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения в регионе и обсуждать будущий мирный договор.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 мая прибыли в Брюссель для трехсторонней встречи с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

В Брюсселе завершилась встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Шарля Мишеля. По ее итогам сегодня, 23 мая на сайте Совета Европейского союза опубликовано заявление для прессы.

"Мы сосредоточились на ситуации на Южном Кавказе и развитии отношений ЕС с обеими странами, а также с регионом в целом", - говорится в заявлении Шарля Мишеля (перевод "Кавказского узла").

По словам президента Совета Евросоюза, в ходе встречи было достигнуто несколько результатов. "Пограничные вопросы. В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание Пограничных комиссий. На нем будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией границы и тем, как наилучшим образом обеспечить стабильную ситуацию", - отмечается, в частности, в заявлении.

Мишель также отмечает, что лидеры Азербайджана и Армении "согласились с необходимостью приступить к разблокированию транспортного сообщения". " Они договорились о принципах, регулирующих транзит между западным Азербайджаном и Нахичеванью, а также между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах пограничного управления, безопасности, платы за землю, а также таможенных пошлин в контексте международных перевозок", - сообщает президент Совета Евросоюза и добавляет, что работа по этому вопросу будет продолжена в ближайшие дни.

Также стороны договорились "продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном". При этом Мишель отметил, что "подчеркнул обоим лидерам, что необходимо рассмотреть вопрос о правах и безопасности этнического армянского населения в Карабахе".

В заявлении отмечается и необходимость продолжить работу Экономической консультативной группы, "которая стремится содействовать экономическому развитию на благо обеих стран и их населения".

В конце Шарль Мишель заявил, что население региона важно подготовить "к долгосрочному устойчивому миру".

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. Встреча Алиева и Пашиняна в апреле стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения инцидентов на границе, указали армянские аналитики. Работа комиссии по делимитации границы минимизирует риски военных столкновений, а уточнение границ откроет возможность разблокировки транспортных коммуникаций, предположили азербайджанские эксперты.

Материалы о протестах оппозиции в Армении собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении". Кто и с каких позиций выступает за смену власти, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

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