Алиев и Пашинян прибыли в Брюссель для встречи

22 мая 2022, 14:31

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян прибыли в Брюссель, где запланирована их трехсторонняя встреча с президентом совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения.

Встреча Алиева и Пашиняна в апреле стала попыткой избежать эскалации конфликта, однако достигнутые договоренности не дадут гарантии прекращения инцидентов на границе, указали армянские аналитики. Работа комиссии по делимитации границы минимизирует риски военных столкновений, а уточнение границ откроет возможность разблокировки транспортных коммуникаций, предположили азербайджанские эксперты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Брюссель, сообщает сегодня "Арменпресс" со ссылкой на пресс-службу аппарата премьер-министра.

По данным ведомства, Пашинян проведет беседу с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем. Также сегодня в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева, информирует агентство.

Ильхам Алиев сегодня также прибыл в Брюссель с рабочим визитом по приглашению Шарля Мишеля, сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского президента АПА.

Напомним, в Армении вызвало возмущения заявление Пашиняна, который 13 апреля допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля Пашинян пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако 25 апреля в Армении начались массовые акции протеста, участники которых требуют не допустить пересмотра статуса Нагорного Карабаха и отправить в отставку Пашиняна и его правительство.

Материалы о протестах оппозиции в Армении собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении". Кто и с каких позиций выступает за смену власти, и как к этому относится народ, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

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