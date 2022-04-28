Правозащитники предостерегли от насилия полицейских и протестующих в Армении

28 апреля 2022, 23:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полицейские в Армении не в состоянии обеспечить мирный порядок во время протестов, они ведут себя непрофессионально, применяя несоразмерную силу к протестующим, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. При этом они отметили, что оппозиционеры также ведут себя агрессивно.

Как писал "Кавказский узел", участники уличных протестов в Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 27 апреля оппозиционеры провели в Ереване три шествия. По данным полиции, на акциях протеста в этот день были задержаны 52 человека, три человека были арестованы по обвинению в хулиганстве. Сегодня сторонники оппозиции начали шествия в Ереван из Армавирской и Арагацотнской областей, требуя отставки Пашиняна и его правительства. В ходе акций протеста в разных районах Еревана были задержаны 39 активистов, сообщила республиканская полиция.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. 22 апреля Пашинян подчеркнул, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

Шествие оппозиции в Ереване сегодня вечером завершилось столкновением с полицией, сообщило издание "Новости-Армении". Председатель оппозиционной фракции "Честь имею", глава партии "Отечество" Артур Ванецян, подводя итоги акции, анонсировали на 29 марта очередное шествие информирования, после чего произошла стычка между силовиками и протестующими, нескольких участников шествия подвергли приводу, говорится в сообщении.

Защитник прав человека заявила о несоразмерном применении силы полицейскими

Омбудсмен Армении Кристине Григорян заявила, что силовики в отношении активистов применяют несоразмерную силу. Представители аппарата омбудсмена встретились с задержанными участниками протеста в полиции и зафиксировали ряд нарушений, говорится в докладе омбудсмена. Так, к ним была применены физическая сила, активистам не озвучили никаких требований, не предоставили основания и причины привода, сообщила Григорян. Кроме этого, активистов подвергали приводу сотрудники в гражданской форме, отметила она.

Полиция также задержала пятерых несовершеннолетних, один из которых младше 16 лет, сообщила Григорян. «При содействии офиса омбудсмена он немедленно был освобожден», - говорится в докладе.

Кроме этого, отметила омбудсмен, правоохранители не объяснили активистам их права (право на адвоката, молчание), отметила омбудсмен. «Такие случаи должны быть исключены. Любой привод считается необоснованным, если человеку не объясняют его пава», - отметила она.

О применении несоразмерной силы в отношении протестующих ранее заявила и оппозиция. "Власти прекрасно понимают, что протесты набирают обороты, и они не смогут своими этим применениям силы устрашить людей", - заявил глава оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Артур Ванецян.

Правозащитники объяснили нежелание властей реформировать полицию

Примененная в отношении активистов сила со стороны полиции несоразмерная, считает руководитель Хельсинкской Ассоциации Армении Нина Карапетянц. «Это было ожидаемо, потому что в стране не изменилась система. Так и было задумано: власти поняли, что такая полиция, которая применяет несоразмерную силу, в определенных ситуациях будет им нужна и будет делать то, что им прикажут», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"..

Правозащитница считает, что раскрытие дел «Электрик Ереван» или «Беспорядков в Сари таг» могло бы статье своего рода люстрацией и веттингом. "Но Пашинян и его окружение, видимо, понимали, что, если этих полицейских наказать сегодня, они завтра они не будут выполнять такого рода приказы. Именно поэтому никаких глубоких изменений произведено не было", - предположила Карапетянц.

В июне 2015 года решение о повышении тарифов на электроэнергию вызвало в Армении массовые протесты, в ходе которых полиция прибегала к силовым методам. В марте 2019 года следователи приостановили дело о разгоне протестов, поскольку не нашли силовиков, которым можно предъявить обвинения в превышении полномочий или неоправданном применении силы. В апреле 2019 года следствие по делу о разгоне протестов "Электрик Ереван" было возобновлено. В ночь на 30 июля 2016 года в районе Сари Таг произошло столкновение демонстрантов с полицией, в ходе которого пострадали и журналисты. В сентябре 2018 года стало известно о приостановлении уголовного дела о применении силовиками насилия против активистов и журналистов. Специальная следственная служба Армении заверила, что работа по выявлению виновных продолжается. Однако пострадавшие назвали решение следствия несправедливым и заявили о намерении его обжаловать.

Правозащитница сравнила нынешние протесты с протестами в 2018 году. По ее словам, первые несколько дней в 2018 году было большое количество приводов, особенно с Площади Свободы, и был приказ избивать людей. «Их били, выворачивали руки, ноги. Но потом уже ситуация изменилась», - сказала Карапетянц.

1-2 марта 2008 года после разгона митинга оппозиции, не согласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, в Ереване произошли беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения. Подробности тех событий изложены в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

По ее словам, полиция в целом применяет силу, если им дан такой приказ, если этого приказа нет, они так не поступают. «Сейчас, видимо, тоже получили приказ «взять», и полиция действует», - отметила правозащитница.

Таким образом власти хотят запугать людей, чтобы они не выходили и не присоединялись к протестующим, считает она.

В полиции очень многие не понимают, что им делать, что происходит, так как правильных месседжев они от своего начальства не получают, у них отсутствуют адекватные указания, как реагировать на действия протестующих.

Инцидент, связанный с Арменом Мартиросяном, говорит о том, что полиция бездействует в отдельных случаях, а сами митингующие действуют вне рамок мирной акции, считает руководитель Ванадзорской офиса Хельсинкской ассоциации, правозащитник Артур Сакунц.

27 апреля между директором издательства «Антарес» Арменом Мартиросяном и протестующими оппозиционерами произошел конфликт. Мартиросян позволил себе оскорбительные выражения в адрес протестующих. После этого протестующие бросили в него две пустые бутылки из-под воды, после чего полицейские увели его с территории, сообщило издание News.am.

«Можно сказать, что полиция действует непрофессионально как в отношении активистов, так и в тех случаях, когда сами активисты применяют силу. В одном случае бездействие, в другом – несоразмерная сила. Несмотря на многолетний опыт, полиция так и не научилась обеспечивать все условия для проведения мирных протестов», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время организаторы митингов, ответственные политические силы, никогда не отличались демократическими принципами и не придерживались этих норм и правил ни в период своего правления, ни в роли оппозиции, считает Сакунц. «Всякое их действие или отношение к чему-то основано на насилии и давлении. К сожалению, и сейчас применяется этот инструмент давления и террора на людей – как физического, так и психологического, что не укладывается в логику мирных акций», - отметил он.

Каждый имеет право проводить митинги, критиковать власти, требовать, выражать свое недовольство, представлять свое видение, но это должно быть исключительно в логике мирных акций – без призывов к насилию и без применения силы, считает Сакунц.

По его словам, в Армении не было такого, чтобы митингующие призывали к насилию и применяли силу в отношении как полицейских, так и граждан, за исключением 1 марта 2008 года, когда группа людей использовала зажигательные средства в ответ на насилие со стороны полицейских.

Полиция, по его мнению, несмотря на некоторые структурные изменения, по сути, не реформирована. Полиция должна быть образована, цивилизована, но в этом плане с 2018 года ничего не изменилось, и применение силы в отношении к активистам уже не новость, сказал Сакунц.

Во время «бархатной революции», в 2018 году, протесты были мирные, и никаких призывов к насилию ни к кому не было, но полиция и тогда применяла силу в отношение более 1200 человек, задержанных за первую неделю, сказал он.

Кроме того, выступающие на протестах в 2018 году не использовали слова, которые могли бы спровоцировать людей на агрессивные действия, отметил правозащитники. Сейчас же атмосфера ненависти на пике - как на улице, так и в социальных сетях, где звучат призывы о уничтожении конкретных людей, оскорбления, сказал он. Вторая сторона также использует подобные слова и выражения, сказал Сакунц.

«Важно понять, кто сейчас является участниками митингов. Эти люди годами при власти нарушали права человека, и сейчас, оставшись без наказания, представляются оппозицией. Как можно представить себе, что Левон Ераносян перекрывает улицу? Это абсурд», - отметил Сакунц.

Бывший глава полиции Левон Ераносян был обвинен в том, что применил свето-шумовые гранаты при разгоне демонстрантов в апреле 2018 года. Он не признал свою вину, его защита потребовала от прокуратуры закрыть дело и допросить премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Он добавил, что оппозиция копирует действия Пашиняна в 2018 году, забывая, что революция – это не результат технологий. Революция – это результат глубокой ненависти к собственной власти, а технологии выбираются на ходу, считает Сакунц. «Они те же самые действия пытаются применить, забыв о том, что у них нет такой поддержки народа. Но это не означает, что народ доверяет властям. Народ просто не может забыть несправедливости прежних властей», - заключил правозащитник.

Председатель организации «Журналисты за права человека» Жанна Алексанян также считает недопустимым несоразмерное применение силы полицейскими. Сила применяется не только на улице, но и в самом полицейском участке, сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что к задержанным ранее почти всегда применялось насилие. «Насилие всегда было, просто в период протестов их число умножается», - сказала Алексанян.

Власти тоже ведут себя одинаково, они применяют силу и в отношении журналистов, пытаясь этим хотят сдержать протест и припугнуть народ, предположила она.

«Случаев насилия в 2018 году было не так много, но они были очень жестокие. Когда власти уже решили сдать власть, эти случаи насилия прекратились», - отметила правозащитница.

Алексанян считает нынешние протесты более агрессивными, чем протесты 2018 года. По ее словам, эта агрессия проявляется в речах оппозиции, которая оскорбляет людей, но не критикует власти. Она считает, что в этом сыграли свою роль и война. На акции оппозиция вывела в том числе родителей погибших, что придало протестам еще более острый характер, сказала она.

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали на недостатки армянской оппозиции. Политобозреватель Акоп Бадалян отметил, что противники Никола Пашиняна не пользуются в обществе доверием с тех времен, когда они сами были у власти. Сила власти заключается не в ее легитимности, а в том, что оппозиция неоднородна и разрозненна, считает политолог Александр Искандарян.