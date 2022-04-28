Политологи оценили недостатки армянской оппозиции

28 апреля 2022, 20:40

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Противники Никола Пашиняна не пользуются в обществе доверием с тех времен, когда они сами были у власти, считает политобозреватель Акоп Бадалян. Сила власти заключается не в ее легитимности, а в том, что оппозиция неоднородна и разрозненна, отметил политолог Александр Искандарян.

Как писал "Кавказский узел", участники уличных протестов в Армении требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 27 апреля оппозиционеры провели в Ереване три шествия. По данным полиции, на акциях протеста в этот день были задержаны 52 человека, три человека были арестованы по обвинению в хулиганстве. Сегодня сторонники оппозиции начали шествия в Ереван из Армавирской и Арагацотнской областей, требуя отставки Пашиняна и его правительства. В ходе акций протеста в разных районах Еревана сегодня задержаны 39 активистов, сообщила республиканская полиция.

13 апреля премьер-министр Никол Пашинян не исключил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Его заявление вызвало возмущение в Армении, которое вылилось в акции протеста. 22 апреля Пашинян подчеркнул, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян, ранее организовавший круглосуточную акцию протеста на площади в Ереване, анонсировал акции неповиновения с целью "отставки властей". Эти акции начались 25 апреля.

У армянской оппозиции нет позитивной программы действий, призывы к смене одних политиков на других не является программой, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Искандарян.

Он отметил, что оппозиция должна выработать программу, на которую в обществе есть запрос. Однако, по его словам, оппозиция действует по тому же принципу, что и Пашинян в 2018 году, который руководствовался тогда тезисом "Отвергни Сержа" (Серж Саргсян в то время был премьер-министром Армении, - прим. "Кавказского узла").

"Но даже негативная программа оппозиции плохо скроена. Надо свергнуть, но как, кому, во главе с какими лидерами свергнуть - непонятно. Более того, никто не пытается убедить, что если новая революция победит, то ситуация улучшится, а не ухудшится. Сомнительно, что к власти придет армянский Бисмарк или Шопенгауэр. Придет, возможно, кто-то еще хуже", - подчеркнул он.

Политолог считает невысокими шансы оппозиции добиться отставки Пашиняна и его правительства. "При такой соразмерности протестного движения, обстоятельствах и численности трудно представить, что оппозиции удастся добиться поставленных целей. И это не из-за высокой легитимности власти или недоверия к оппозиции, мы вернулись в ситуацию, которая была при республиканцах "слабая власть - слабая оппозиция". Кроме того, апатия в обществе достаточно высокая. У протестного движения есть сторонники, но это некий социальный пузырь, тех, кто готов протестовать и верит, что протесты могут привести к результату, меньшинство. И такая ситуация может продолжаться долго. Сила власти заключается не в ее легитимности, а в том, что ей ничего не противостоит", - утверждает политолог.

По словам Искандаряна, политика сегодня подменяется, фактически, троллингом. "Существуют две негативные повестки, и они зеркальные: власть обвиняет оппозицию, оппозиция - власть. Позитивной повестки, в общем-то, и нет", - пояснил он.

Кроме того, оппозиция неоднородная и разрозненная, и не вызывает доверия в обществе, добавил политолог. "Пашинян победил в ходе революции, потому что не было сильной оппозиции. Власть десятилетиями не позволяла сформироваться оппозиции. И есть закономерность, когда у власти нет легитимности, а оппозиция разрознена, оппозиция уходит в медиа, уходит в гражданское общество, начинается подмена оппозиции. При низкой легитимности всегда есть риск социального взрыва, которым воспользоваться могут люди, которых до этого не знали в стране. До такой степени сейчас настроения в армянском обществе еще не дошли. Нужно время, нужны механизмы сопротивления, а сейчас все сырое. Оппозиции не удается сформировать технически правильные методы", - сказал Искандарян.

Политобозреватель Акоп Бадалян не видит на данном этапе предпосылок отставки Никола Пашиняна. По его словам, в общественном восприятии недоверие к оппозиции, которая инициировала протестное движение, еще больше, чем недоверие к власти.

"Тем не менее, мы живет в мире, в котором ситуация меняется стремительно. Вероятность форс-мажоров высокая. Поэтому, что может измениться завтра, сложно сказать. Пока что не можем сказать, что поставленная цель достижима", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политобозревателя, стратегия "бархатной" революции 2018 года успешна, если есть общественная поддержка. "В противном случае эта стратегия создаст хаос, и в этой ситуации вынудит власти или к силовым действиям, рассчитывая, что это сгенерирует протестные настроения, или, используя перманентную кризисную среду, вынудит власти на переговоры", - пояснил Бадалян.

Он не считает, что оппозиция совершила ошибку, из-за которой лишилась поддержки. По его словам, в обществе нет доверия к оппозиции, и это недоверие уходит корнями в эпоху, когда оппозиция была у власти.

"Не исключаю, оппозиция и не ставит перед собой цели свергнуть власть, у нее задача сохранить позиции, учитывая конкуренцию между оппозиционными силами за электорат. Оппозиция также пытается решить внутриполитические задачи, в том числе не допустить, чтобы на оппозиционном поле появились новые силы", - полагает политобозреватель.

По его мнению, говорить о разрозненности оппозиционных сил, которые выступают с требованием отставки власти, не приходится. "Оппозиция никогда не была однородной. У каждой из политических сил собственные интересы и цели, свои представления об их достижении", - пояснил Бадалян.

У оппозиции нет программы, а ее тезисы и заявления популистские, подчеркнул он. "Те шаги власти, которые оппозиция критикует, по большому счету, были реализованы или, по крайней мере, были попытки реализовать и во время их пребывания у власти. Это касается и карабахского урегулирования, в том числе и территориального обмена, и отношений с Турцией", - отметил политобозреватель.

Гибель беременной женщины под колесами кортежа премьера может изменить отношение общества к протестному движению, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политтехнолог Армен Бадалян.

По его словам, во время цветных революций есть понятие "сакральная" жертва. "Но если "сакральная" жертва - это жертва в результате борьбы, в данном случае мы имеем дело с невинной жертвой, в гибели которой обвиняют власть. Будет ли это явление иметь краткосрочное или долгосрочное перспективу, будет ли генерация, зависит от оппозиции", - предположил он.

Машина из кортежа премьер-министра Никола Пашиняна сбила беременную женщину, которая затем умерла в больнице, сообщили 26 апреля армянские СМИ. Полиция подтвердила факт ДТП. Следком Армении заявил об аресте водителя.

Политтехнолог полагает, что между политическими силами есть договоренности. По его мнению, оппозиция действует децентрализовано. "Но повторить полностью сценарий смены власти 2018 года оппозиция не может. Тогда был выраженный лидер протестного движения, сегодня этого нет. При этом отсутствие лидера оппозиции на данном этапе - верное решение. У оппозиции стоит задача свергнуть власть, а лидер появится в результате борьбы. Как только власть ослабнет, появится ярко выраженный лидер", - отметил Бадалян.

Главной ошибкой оппозиции является акцентирование внимания на личности Пашиняна, и игнорирование членов его команды, в частности, провластных депутатов, считает он. "Понятное дело, что если Пашинян уйдет, уйдет и его команда. Но есть тактические шаги, которые оппозиция не учитывает. Давление на депутатов, чтобы они вышли из правящей фракции, лишит Пашиняна парламентского большинства. Если оппозиция "уведет" из правящей фракции 15-20 депутатов, остальные сами покинут парламентское большинство. Уязвимость оппозиции в неумении пользоваться технологиями", - подчеркнул Бадалян.

Еще одним упущением, по мнению политтехнолога, является недостаточное освещение акций неповиновения. "В основном активисты сами освещают свои акции. Нет массированной информационной поддержки", - пояснил он.

По его словам, оппозиция поднимает проблему безопасности, привлекая внимание к недопустимости территориальных уступок. "Оппозиция обвиняет власть в территориальных уступках. Между строк пытается влиять на подсознание граждан, что власть пытается перечеркнуть 30 лет независимости", - пояснил политтехнолог, добавив, что полностью исключить популизм в ходе протестных движений невозможно.

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