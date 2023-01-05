Омбудсмен Армении раскритиковала идею о блокировках интернет-ресурсов при военном положении

05 января 2023, 01:46

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Минюст Армении предложил ограничить доступ к интернет-ресурсам в случае введения военного положения. Предлагаемое нововведение ограничивает права человека, с экспертами предложение не обсуждалось, заявила омбудсмен Кристине Григорян.

Министерство юстиции Армении внесло на рассмотрение законопроект, предусматривающий в случае введения военного положения ограничить доступ к некоторым сайтам, социальным сетям и интернет-приложениям, а также доступность интернета в целом.

Проект закона вынесен на общественное обсуждение, согласно ему правительство сможет ввести ограничения для "более эффективного регулирования правового режима военного положения", пишет 3 января "JAMnews".

В случае, если возникли проблемы, правительство может создать "специальный совет управления территорией, где будет объявлено военное положение", который возглавит премьер-министр Армении. В проекте также отмечается, что в условиях военного положения должны демонстрироваться "телефильмы, передачи и информация исключительно военно-патриотического содержания".

Законопроект, опубликованный на едином сайте публикации проектов правовых актов, подразумевает внесение изменений в законы "О правовом режиме военного положения", "Об обороне", "О военной службе и статусе военнослужащего" и "Об основах администрирования и административного производства". Голосование по нему завершится 6 января. По данным на 01.00 мск сегодня, 5 января за законопроект отдано 12 голосов, против - 94.

По мнению защитника прав человека Армении Кристине Григорян, законопроект не прошел должного обсуждения экспертов и является ограничением прав человека. "Правовые нормы, о которых идет речь в проекте, вызывают беспокойство с точки зрения прав человека, в частности, они могут привести к несоразмерному ограничению прав на свободу выражения мнений и доступа к информации", - приводит ее слова factor.am.

Григорян призвала "пересмотреть проблемные положения проекта" и привлечь к его обсуждению экспертов.

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