Специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания. Фото: пресс-служба Росгвардии - https://rosguard.gov.ru/uploads/2019/11/2e5a4500_small.jpg

10 января 2023, 01:58

За неделю со 2 по 8 января жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю со 2 по 8 января 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Бытовая перестрелка в Назрани

5 января в Назрани прозвучали выстрелы. «5 января 2023 года в г. Назрани в районе улицы Московской между двумя гражданами произошла ссора с обоюдным применением, предположительно, огнестрельного оружия. Оба участника конфликта получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Изъятое полицией на месте происшествия оружие направлено на экспертизу», - отчиталось МВД по Ингушетии в своем Telegram-канале.

В перестрелке участвовали активист ингушской молодежной общественной организации против распространения наркотиков «Антилирика» Муса Даурбеков и один из постояльцев реабилитационного центра, в котором работает Даурбеков, Бейали Добриев.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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Примечание:

«С 25 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека», «Неделя с 19 по 25 декабря прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 12 по 18 декабря жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано».

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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