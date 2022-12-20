КТО в Хасавюрте в мае 2020 года. Фото: пресс-служба НАК - http://nac.gov.ru/sites/default/files/styles/full_size/public/rd_goksuv_22_maya_2020.mp4_snapshot_00.11_2020.05.22_19.46.17.jpg

20 декабря 2022, 01:59

За неделю с 12 по 18 декабря жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 12 по 18 декабря 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

48 из 50 недель в 2022 году не поступают сообщения о жертвах конфликта и вооруженных инцидентах. Всего с начала текущего года было зафиксировано два вооруженных инцидента с четырьмя жертвами. Погиб один чеченский силовик, трое предполагаемых боевиков убиты в Дагестане и Чечне. За тот же период 2021 года произошло восемь инцидентов, 20 человек погибли и 10 получили ранения. 

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

«Неделя с 5 по 11 декабря прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 28 ноября по 4 декабря жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано» «С 21 по 27 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибло 2 человека».

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 декабря 2022, 01:40

20 декабря 2022, 00:41

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    Чеченские власти внимательно наблюдают за обретением представителями диаспоры в Европе политической субъектности и укреплением позиций главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, чья коллаборация с полевым командиром Рустамом Ажиевым стала сильным ходом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Обвинения Закаева в убийстве чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, которые озвучил директор ЧГТРК "Грозный", стоит расценивать как угрозу самому Закаеву, считают они.

19 декабря 2022, 23:51

19 декабря 2022, 22:52

19 декабря 2022, 21:55

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