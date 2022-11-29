Перекрытый центр Грозного 21 ноября 2022 года. Фото: стоп-кадр видео tg-канал "ЧП Кавказ", https://t.me/chp_kavkaz/11353

29 ноября 2022, 01:56

С 21 по 27 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибло 2 человека

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За неделю с 21 по 27 ноября 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибло два человека, сведений о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Нападение в Грозном

21 ноября в центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, нападавший был ликвидирован.

Это нападение на силовика в Чечне стало первым за более чем 16 месяцев. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Грозном 9 июля 2021 года. С 2019 года в республике произошло не менее пяти нападений с холодным оружием на силовиков.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

«Неделя с 14 по 20 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 7 по 13 ноября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 31 октября по 6 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе».

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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