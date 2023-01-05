Два человека госпитализированы после перестрелки в Назрани

05 января 2023, 22:32

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В центре Назрани произошла перестрелка, госпитализированы двое мужчин, сообщила сегодня полиция. Одним из участников конфликта назван активист движения "Антилирика", друг убитого Магомеда Марзаганова.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 17 октября 2022 года активист движения "Антилирика" из села Экажево Магомед Марзаганов впал в кому после вооруженного покушения на него, в результате которого он получил ранение в голову. По подозрению в нападении были задержаны 25-летний Шамиль Цунтольгов и 27-летний Ислам Хидриев. Впоследствии Магомед Марзаганов умер в реанимации.

Сегодня в Назрани произошла перестрелка, сообщило МВД по Ингушетии. "5 января 2023 года в г. Назрани в районе ул. Московской между двумя гражданами произошла ссора с обоюдным применением, предположительно, огнестрельного оружия. Оба участника конфликта получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Изъятое полицией на месте происшествия оружие направлено на экспертизу", - отчиталось сегодня МВД по Ингушетии в своем Telegram-канале.

Видео с места происшествия опубликовал сегодня Telegram-канал The Magas Times. На видеозаписи, сделанной издалека, слышны звуки выстрелов, видно как бегут несколько человек. Один из них падает, спустя несколько секунд падает второй мужчинка, к ним подбегают люди, следует из видеозаписи. "Кавказский узел" не может проверить, где и когда сняты эти кадры.

В перестрелке участвовали активист ингушской молодежной общественной организации против распространения наркотиков "Антилирика" Муса Даурбеков и один из постояльцев реабилитационного центра, в котором работает Даурбеков, сообщил сегодня Telegram-канал Mash Gor.

В публикации этого канала утверждается, что Даурбеков — друг Магомеда Марзаганова, который скончался после покушения в конце октября 2022 года. "Предварительно, один из постояльцев рехаба, в котором работает активист, сбежал. Даурбеков попытался его задержать, началась перестрелка. Муса был с охотничьим ружьем, оппонент с травматом. Обоих увезли в больницу с ранениями", — указано в сообщении.

Другую версию случившегося опубликовал Telegram-канал SKFO Times. По его данным "перестрелка произошла на фоне бытового конфликта". Оба пострадавших, Даурбеков и Добриев, "приехали на стрелку в центре Назрани" "с группой поддержки", сейчас они находятся в больнице, состояние Добриева оценивается как тяжелое, говорится в сегодняшнем сообщении.

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