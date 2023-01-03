С 25 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека

03 января 2023, 01:59

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За неделю с 25 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибло как минимум два человека, сведений раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Рано утром 26 декабря сотрудники УФСБ обнаружили в лесу около Нальчика двух вооруженных мужчин и потребовали сдаться, но те открыли по ним стрельбу и были убиты ответным огнем. ФСБ заявила, что убитые - ранее судимые граждане России, которые «по заданию украинских спецслужб» готовили теракт в Чегеме, а затем планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск. С места перестрелки изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Уголовное дело расследуется по статьям о незаконном обороте оружия, взрывных устройств и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - сообщил Следственный комитет.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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