Опубликовано видео с места перестрелки под Нальчиком

28 декабря 2022, 14:00

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Силовики обнародовали видео, снятое в пригороде Нальчика на месте перестрелки, в которой были убиты два человека.

Как писал "Кавказский узел", сегодня следователи сообщили, что рано утром 26 декабря сотрудники УФСБ обнаружили в лесу около Нальчика двух вооруженных мужчин и потребовали сдаться, но те открыли по ним стрельбу и были убиты ответным огнем. ФСБ заявила, что убитые - ранее судимые граждане России, которые "по заданию украинских спецслужб" готовили теракт в Чегеме.

С места перестрелки изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Уголовное дело расследуется по статьям о незаконном обороте оружия, взрывных устройств и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщил Следственный комитет.

Видео, сделанное на месте инцидента, опубликовало сегодня РИА Новости. На кадры наложен логотип агентства, других титров или водяных знаков на видео нет. В начальных кадрах 59-секундного беззвучного ролика показан легковой автомобиль, стоящий на лесной дороге с открытым капотом и багажником, и осматривающий эту автомашину вооруженный силовик.

Также на видео показаны еще несколько вооруженных бойцов, тропинка вглубь лесного массива, лежащие там на земле предметы, в том числе пистолет, автомат Калашникова, ключи, денежные купюры и мобильный телефон. В конце ролика в кадре видно тело человека.

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