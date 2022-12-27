Спецоперация на Северном Кавказе. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета, http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kchr-v-hode-kto-neytralizovany-pyatero.html

27 декабря 2022, 01:58

Неделя с 19 по 25 декабря прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За неделю с 19 по 25 декабря 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

49 из 51 недели в 2022 году не поступают сообщения о жертвах конфликта и вооруженных инцидентах. Всего с начала текущего года было зафиксировано два вооруженных инцидента с четырьмя жертвами. Погиб один чеченский силовик, три предполагаемых боевика убиты в Дагестане и Чечне. За тот же период 2021 года произошло 8 инцидентов, 20 человек погибли и 10 получили ранения. 

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

«За неделю с 12 по 18 декабря жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 5 по 11 декабря прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 28 ноября по 4 декабря жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано».

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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