Очередь из большегрузов образовалась на "Верхнем Ларсе"

09 января 2023, 14:11

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Водители 615 грузовых машин ждут снятия ограничений на выезд из России по Военно-Грузинской дороге, сообщили власти Северной Осетии. Трасса закрыта для большегрузов из-за ухудшения погоды в Грузии, уточнило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 7 января департамент автодорог Грузии сообщил, что движение машин с прицепами и полуприцепами запрещено на участке Военно-Грузинской дороги до села Коби. 8 января ограничения были сняты, выезд всех видов машин из Северной Осетии на участке Владикавказ – Ларс также был разрешен.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла".

В связи с ограничением движения по участку Военно-Грузинской дороги через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии образовалась очередь из 615 грузовиков, сообщил сегодня вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев на аппаратном совещании в правительстве.

"Скопление грузового автотранспорта, ожидающего проезда через МАПП "Верхний Ларс" на дорогах, составляет 615 единиц. За праздничные выходные через пункт пропуска пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 24 680 единиц автотранспорта и 65 840 человек", - приводит слова Томаева "Интерфакс-Юг".

Движение большегрузных машины на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещено с 14.20 мск 8 января до особого распоряжения, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничение связано с ухудшением погоды на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда и рекомендациями пограничной полиции Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", в 14.07 мск на въезде в Россию из Грузии стоят несколько микроавтобусов и легковых машин. На пункте пропуска, расположенном на выезде из России в Грузию, стоят несколько легковых машин. На дороге к пункту пропуска со стороны России видна очередь грузовых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда снегопад при температуре воздуха -8 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 10 января также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -10 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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