Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

08 января 2023, 15:05

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Сняты ограничения на проезд машин с прицепами по участку Военно-Грузинской дороги, сообщил департамент автодорог Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 7 января департамент автодорог Грузии сообщил, что движение машин с прицепами и полуприцепами запрещено на участке Военно-Грузинской дороги (Мцхета-Степанцминда-Ларс) до села Коби.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Ограничения на движение по участку автодороги Гудаури - Коби сняты, сообщает департамент автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"В результате очистных работ на участке Гудаури (Поста) - Коби автомагистрали международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс восстановлено движение прицепного и полуприцепного транспорта", - цитирует сообщение ведомства "Грузия-Online".

Выезд всех видов машин из Северной Осетии на участке Владикавказ – Ларс также разрешен, сообщило сегодня в 11.45 мск управление МЧС по Северной Осетии в своем телеграм-канале.

Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

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