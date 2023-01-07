Ограничения на проезд по трассам введены в высокогорных районах Грузии

07 января 2023, 20:05

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Движение машин с прицепами и полуприцепами запрещено на участках Военно-Грузинской дороги и трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии.

Как писал "Кавказский узел", водители фур в соцсети рассказали, что к утру 7 января почти 50 грузовиков скопились в очереди на КПП Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге. Из-за ухудшения погоды со вчерашнего вечера и до сегодняшнего полудня вводился запрет на движение по трассе фур в направлении на выезд в Грузию, сообщили в МЧС.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Из-за снега движение прицепов и полуприцеповзапрещено на автомагистрали Военно-Грузинской дороги (Мцхета-Степанцминда-Ларс) международного значения – на участке Коби, а движение остальных транспортных средств свободное, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Департамента автомобильных дорог.

Также "из-за интенсивного снега и льда" запрещено движение прицепов и полуприцепов по участку km132-km163 [Сурами-Сакасария] автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе международного значения", говорится в сообщении.

Движение на остальных участках дороги свободное, говорится в информации, опубликованной ведомством вечером 7 января.

По данным Национального агентства по охране окружающей среды, 7-8 января в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс. Сильный снег, туман, ветер, ухудшение видимости на определенных участках автомагистралей возможны в горах и высокогорье, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение агентства.

Интенсивный снег также наблюдается в горной Аджарии. В высокогорных деревнях снежный покров достиг полуметра. Уборка снега проводится с утра сегодняшнего дня, проинформировал Департамент автомобильных дорог Аджарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 8 января в грузинском селе Степанцминда облачная погода при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра – два метра в секунду, ожидается слабый снег и дождь. 8 января также ожидается облачная погода, снегопад, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра возрастет до четырех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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