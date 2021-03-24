Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане

24 марта 2021, 10:45

Снежная лавина перекрыла сегодня сообщение с Цунтинским районом и Бежтинским участком в Дагестане, в Рутульском районе из-за продолжающегося движения лавинных масс остаются заблокированными девять сел.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта на окраине села Цахур в Рутульском районе Дагестана сошла лавина, которая заблокировала девять сел с почти четырьмя тысячами жителей. Вторая лавина сошла неподалеку от первой, когда уже проводилась очистка дороги. Вечером 22 марта дорога была расчищена. Утром 23 марта сошла лавина в Цунтинском районе Дагестана, был перекрыт участок дороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал. В тот же день лавина в Рутульском районе накрыла несколько автомобилей в высокогорном селе Цахур. Там перекрыта дорога в девять сел, где живут почти четыре тысячи человек. Минтранс обещал возобновить движение не ранее 25 марта.

Сегодня утром лавина сошла на 49-м километре республиканской трассы Агвали - Шаури - Кидеро в Цунтинском районе. Перекрыт 50-метровый отрезок трассы, заблокировано сообщение с Цунтинским районом и Бежтинским участком. Расчистка дороги уже началась, но работы завершатся не ранее 13.00 24 марта, отчитался Минтранс Дагестана.

Не завершены и работы на Гунибском шоссе в районе местечка Зиярат, где лавина сошла 23 марта, там сохраняется угроза повторного схода лавины. Дорогу планируется открыть к середине дня.

В Рутульском районе сегодня также сошла новая лавина. Пострадавших нет, но на место схода лавины выехали спасатели МЧС. "В данный момент приступить к расчистке дороги от снега нет возможности, так как движение лавинных масс не прекращено. Без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов и две пограничных заставы", - указано в сегодняшней публикации на сайте Министерства транспорта Дагестана.

Всего с утра 23 марта по утро 24 марта в Дагестане сошли четыре лавины, следует из сообщений на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в селе Рутул ожидается снег с дождем, температура воздуха +3 градуса, а скорость ветра 1 метр в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.