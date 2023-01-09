Махачкалинец оштрафован за дискредитирующую армию России публикацию

09 января 2023, 04:48

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На 30 тысяч рублей оштрафовал Кировский райсуд Махачкалы Темирлана Шахпазова, чья публикация в соцсети признана дискредитирующей российскую армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе ЮФО и СКФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье. Она предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, указали юристы. К примеру, 7 января стало известно, что суд Бабаюртовского района Дагестана оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Крымсолтана Моллаева.

Житель Махачкалы Темирлан Шахпазов оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии Российской Федерации, пишут 8 января "Кавказ.Реалии"*.

Такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы. Дискредитирующим армию экспертиза признала текст, который 25-летний махачкалинец опубликовал в социальной группе "ВКонтакте". Шахпазов в суде признал вину и раскаялся.

На сайте Кировского районного суда Дагестана информация о рассмотренных делах по данным на 04.00 мск 9 января недоступна.

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