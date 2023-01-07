Олег Самсонов. Фото: Ok.ru

07 января 2023, 09:05

Офицер из Волгограда погиб на Украине

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Майор Олег Самсонов погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 195 военнослужащих из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 января стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб житель Палласовки Саид Джумагалиев. Он стал по меньшей мере 194-м военным из Волгоградской области, чью гибель подтвердили власти.

В ходе проведения специальной военной операции российских войск на Украине погиб 56-летний майор Олег Самсонов, сообщил "Волгоград Онлайн" со ссылкой на военный комиссариат Волгоградской области.

Самсонов похоронен на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда, передал "Блокнот Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 195 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших на Украине уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области", "Десантник из Камышина погиб на Украине", "Жены мобилизованных волгоградцев пожаловались в прокуратуру".

Автор: "Кавказский узел"

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