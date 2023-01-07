Разрушенный цырт в Дигорском ущелье. Скриншот публикации https://vk.com/wall-211523373_3047

07 января 2023, 08:13

Разрушение цырта в Дигорском ущелье подняло вопрос об охране памятников

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В результате строительных работ в Ирафском районе разрушился один из цыртов – памятников, представляющих собой надмогильные камни, сообщила доцент Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) Оксана Кравчук. Цырт был разрушен из-за халатного отношения чиновников к объектам культуры и бесконтрольной передачи земель в частные руки, заявили в соцсетях жители Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 декабря культурологи призвали ограничить доступ туристам к объектам старины Северной Осетии. Они подчеркнули, что состояние памятников ухудшается. Также нужно ввести туристический сбор и разработать правила поведения туристов, а некоторые объекты культурного наследия передать федеральным ведомствам, чтобы реставрация проводилась за счет федерального бюджета, заявили ученые.

Цырт – надгробная плита, надмогильный камень, стела, которая символизируют переход в иной мир. Орнаменты и изображения, нанесенные на цырт, являются символическим посланием и в то же время связью между мирами – земным и загробным. Цырты и цыртдзаваны сооружались для увековечения памяти умерших сородичей и являлись фамильными святынями, сообщается на сайте администрации главы Северной Осетии.

О том, что в Дигорском ущелье разрушен один из цыртов сообщила доцент кафедры русской и зарубежной литературы Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) Оксана Кравчук.

"Мы шли пешком снизу из Махческа. И когда я увидела, что произошло с памятником. Честно говоря, как ножом по сердцу. Неужели нельзя укреплять подобные комплексы, консервировать их? Я не знаю, как это произошло. Но за комплексом есть открытое пространство, видно, что там ходила тяжелая техника: кто-то расчистил площадку под очередное строительство. Неподалеку также выкопаны ямы для тренировки охотничьих собак",– привел 6 января слова Кравчук Instagram-паблик* northossetia.

Дигорское ущелье в Ирафском районе Северной Осетии – одно из самых красивых и диких ущелий Северного Кавказа, сказано в справке, подготовленной "Кавказским узлом" "Отдых в Северной Осетии: Дигорское ущелье".

Эта запись в Instagram-паблике* northossetia, на который подписаны около 218 тысяч пользователей, на 08.00 мск набрала 461 отметку "нравится" и 52 комментария.

"Очень печально. Как так?" – задался вопросом gabaraevtajmuraz21.

"Многие грешат на гостей, которые к слову с уважением относятся к нашей истории и культуре. Но вот кто-то в погоне за рублем демонстрирует наплевательское отношение к своей же истории", – считает slava_sunnikov.

"Безобразие! Как мы не храним свою культуру! Кто это будет делать? И опять никто ни за что не отвечает. Есть же структуры, которые должны следить за памятниками старины", – отметила alborovazarema.

"Не только там. В Дзинаге то же самое. Что происходит? Неужели нельзя остановить этот вандализм? То в Даргавсе, теперь уже начали в других местах то же. Очнитесь, власти", – написал пользователь 630ruben.

"Пока туризм развивать не начали, ничего подобного не происходило", – считает пользователь с ником _1223344._.

 Публикация о разрушении памятника в Дигорском ущелье была также размещена в соцсети "ВКонтакте" в группе "ИрИнформ", на которую подписаны 118 пользователей. На 08.00 мск эта запись набрала 10 отметок "нравится" и пять комментариев.

"Надо восстанавливать. Нужен профессиональный подход" – написал Руслан Кабалоти.

"Надо что-то делать, иначе не останется ничего. Это очень серьёзно и надо решать. Найти способ", – высказала схожее мнение Козетта Михайлова.

"Руководству района, наверное, в первую очередь следует на это внимание обратить. Это в любом случае – памятник. От слова "память". Если так халатно относиться ко всему, что рушится со временем, то и охранять больше будет нечего и помнить не о чем. Да и стыдно перед туристами должно быть, а не только перед предками", – написала Тамара Козырева.

На 08.00 мск на сайте администрации Ирафского района нет комментариев относительно информации о разрушении памятника в Дигорском ущелье.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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