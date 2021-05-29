Разговорный клуб во Владикавказе привлек внимание к проблеме сохранения осетинского языка

29 мая 2021, 04:55

Молодой филолог из Владикавказа Лана Сохиева создала языковой разговорный клуб осетинского языка. Участниками первой группы стали 13 человек, но клубом интересуются многие жители республики, отметила его создатель. Профессор Тамерлан Камболов считает это позитивным опытом, но решение проблемы сохранения осетинского языка связывает с полилингвальным обучением детей.

Осетинский язык является национальным и литературным языком осетин. Два основных диалекта осетинского языка – иронский, лежащий в основе литературного языка, и дигорский, который отличается большим архаизмом в фонетике и грамматике. Дигорский диалект распространен в западных районах Северной Осетии, а иронский - в Южной Осетии и других областях Северной Осетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетинский язык".

"Идея создать клуб осетинского языка мне пришла благодаря коллеге, которая регулярно организовывала клубы английского. Сидя на очередном клубе английского, я подумала, почему бы не создать такой же клуб, только на осетинском", - сказала филолог Лана Сохиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, клуб образовался неделю назад, и пока прошла только одна встреча. "Осетинским клубом интересуются многие, но, как правило, это люди, которым больше 18 лет - они осознанно приходят к изучению родного языка. В первый раз было 13 человек на разговорном клубе, что я считаю это неплохим результатом. Я планировала делать клуб численностью не более 15 человек", - пояснила она.

Сохиева отметила, что придумывает для языкового клуба тематические встречи. "Я выбираю тему занятия - в прошлый раз это была тема "Хобби" - готовлюсь, выбираю интересные вопросы, тематические игры. В течение двух часов мы разговариваем, раскрываем тему - и все исключительно на осетинском языке. Занятия проходят в арендованном помещении и стоят 400 рублей", - рассказала филолог.

Осетинский язык является единственным аутентичным индоевропейским языком на Северном Кавказе и единственным живым иранским языком, большинство носителей которого компактно проживают в России. По данным переписи населения 2010 года, в России осетинским владеет 451 431 человек. Среди современных иранских языков осетинский считается одним из самых экзотических. В нем есть абруптивные согласные и кавказская лексика даже в базовом словаре. В то же время в осетинском обнаруживаются глагольные формы и богатая падежная система, свойственные древним иранским языкам. Из 43 букв современного осетинского алфавита (в дигорском диалекте используется такой же алфавит, но без буквы ы) 42 являются буквами или сочетаниями букв русского алфавита, но одна буква - ӕ - исключительно осетинская, так как ее нет ни в одном другом алфавите языков России. Осетинский язык является одним из немногих иранских языков, для которых созданы полноценные электронные лингвистические корпуса (библиотеки оцифрованных текстов): Осетинский национальный корпус, письменный корпус дигорского диалекта, Устный корпус диалектов и говоров осетинского языка, сообщается в материале филолога Арсения Выдрина "Осетинский язык" на сайте "ПостНаука".

В Северной Осетии имелся опыт создания языкового клуба

Подобный языковой клуб является не первым в Северной Осетии. Владелица арт-пространства The Lampæ во Владикавказе Фатима Кусова рассказала "Кавказскому узлу", что проводила встречи языкового клуба на осетинском языке, но такой клуб просуществовал полгода, после чего его концепция была изменена.

"Мы собирались в городских кафе, и это был свободный формат встречи. Мы просто собирались раз в неделю и разговаривали на осетинском языке. Оплачивать участие не нужно было, только свой заказ в кафе. Обычно собиралось до десяти человек. Это были люди, которые уже понимали родной язык, но хотели "разговориться". Это были взрослые люди среднего возраста, были и люди постарше. Например, была у нас женщина почтенного возраста, которая прекрасно говорила на осетинском, но ей просто было приятно приходить и общаться с нами на родном языке", - рассказала Кусова.

По ее словам, вскоре изначальная концепция языкового клуба наскучила участникам. "Так получалось, что из раза в раз приходили одни и те же люди, и потерялся эффект новизны. Стало скучно, потому что не было новых людей. Мы не умели пиарить, и о клубе мало кто знал. Из этого опыта я поняла, что нужно делать другой формат. Наша ошибка была в том, что у нас не было какой-то темы встреч, и мы просто копировали английский клуб. Но в осетинском это не прижилось, чувствовалась искусственность - живя в Осетии, специально куда-то идешь, чтобы просто поговорить по-осетински", - отметила она.

Фатима рассказала, что около двух месяцев назад организовала арт-пространство, где проходят различные образовательные и развлекательные мероприятия, и сейчас у нее в планах организовать встречи на осетинском в новом формате.

"Мы хотим, чтобы была дискуссия на родном языке, чтобы приходили люди не только из-за языковой практики, но и из-за интересной темы. Еще я считаю ошибкой было делать клуб, в котором можно говорить только на осетинском. Это очень сложно многим. Поэтому мы решили облегчить порог вхождения в клуб и сделать его через музыкальные вечера. Идея в том, что на таких вечерах будет исполняться музыка на осетинском и исполнитель в состоянии говорить на осетинском. Люди, которые пришли, имеют выбор - они могут поддержать и говорить на осетинском или, если им сложно, могут пока просто слушать, а коммуницировать на русском", - пояснила Кусова.

Профессор связывает сохранение осетинского языка с полилингвальным обучением детей

Завкафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного пединститута Тамерлан Камболов отметил проблему сохранения осетинского языка. "Уровень знания осетинского языка в Осетии зависит от разных факторов - берем ли мы село или город, разные возрастные и социальные группы. Есть хорошо владеющие осетинским языком - это сельское население, но, к сожалению, и в сельской зоне утрачивается осетинский язык. Особенно это касается младшей детской возрастной группы. Во Владикавказе ситуация сложная, хотя есть и положительная тенденция - все чаще можно на улицах нашего города услышать осетинскую речь. Но ситуация на разломе, то есть говорить о том, что поезд ушел и точка невозврата пройдена мы, к счастью, еще, на мой взгляд, не можем. Но и успокаивать себя мыслями о том, что мы сделали все, чтоб создать гарантии сохранения осетинского языка, мы тоже не имеем права", - сказал Камболов "Кавказскому узлу".

По его словам, возникновение языковых клубов является положительной тенденцией, однако свои надежды на возрождение родного языка возлагает на полилингвальное обучение. "Такие клубы возникают периодически. Системно работает, например, клуб осетинского языка при "Стыр ныхасе". Этот клуб работает третий или четвертый год. Занятия там бесплатные. Есть даже частные курсы, где люди за плату приобретают знания осетинского языка. Но надежды я все-таки возлагаю на другую возрастную группу - школьники и детсадовцы. Все, кто идут в сады и школы полилингвального типа, в которых процесс воспитания и обучения идет на осетинском языке. Уже почти треть детских садов перешли на полилингвальное обучение, а также около двадцати школ, начиная с Аланской гимназии", - отметил профессор.

Камболов и ранее отстаивал необходимость преподавания осетинского языка в школах Северной Осетии как государственного и предавал огласке проблему угрозы потери национальной идентичности осетин. Под руководством Камболова разработаны новые методики преподавания осетинского языка для средней школы и детского сада, говорится в биографии Тамерлана Камболова, подготовленной "Кавказским узлом".

Актуальность проблемы сохранения родных языков, в том числе в Северной Осетии, обострилась после того, как 24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

11 марта 2020 года Госдума приняла поправки к Конституции России, в том числе понятие о русском языке как о "языке государствообразующего народа". Положение о "государствообразующем народе" в Конституции лишит государственной защиты все остальные народы, и последствия этого шага окажутся для страны губительными, предположили сотрудники Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, выступившие против поправок в основной закон. "Мы утверждаем, что государствообразующими являются все народы РФ без исключения", - говорится в заявлении сотрудников КБИГИ, полный текст которого опубликован на "Кавказском узле".

В Северной Осетии летом 2018 года власти решили внедрить двуязычную (на русском и осетинском языках) систему образования в детсадах и школах, так как она была признана успешной. В 2018-2019 учебном году по модели полилингвального образования работали 11 школ и 32 дошкольных учреждения в республике.

Летом 2019 года была выдвинута инициатива открытия школьных классов с изучением дигорского диалекта осетинского языка. Ни в одной школе Владикавказа дигорский диалект до этого не изучался, пояснил тогда "Кавказскому узлу" Тамерлан Камболов. По его словам, Минобрнауки республики выбрало для обучения дигорскому диалекту четыре школы - по одной в каждом районе Владикавказа - и решило провести курсы повышения квалификации для учителей, которые будут преподавать дигорский литературный вариант в рамках предмета "Родной язык".