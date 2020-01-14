Мебель в классе. Фото: pixabay.com

14 января 2020, 09:48

Четыре школы во Владикавказе выбраны для обучения дигорскому диалекту

Изучение дигорского диалекта осетинского языка планируется ввести с нового учебного года в четырех школах Владикавказа, рассказал филолог Тамерлан Камболов. Обучение литературному варианту диалекта будет добровольным, заверил он.

Как писал "Кавказский узел", летом 2019 года была выдвинута инициатива открытия школьных классов с изучением дигорского диалекта осетинского языка. В течение текущего учебного года будет подготовлена необходимая учебная база и проведена работа по переподготовке учителей, рассказал завкафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского педагогического госинститута, доктор филологических наук Тамерлан Камболов.

Северо-Осетинский государственный пединститут в 2019 году подготовил школьные учебники дигорского диалекта. Тамерлан Камболов выразил надежду, что в 2020 году эта серия учебников выйдет и позволит школьникам осваивать родной язык по полной программе.

С 1 сентября четыре школы во Владикавказе начнут учить детей дигорскому диалекту, сообщил Тамерлан Камболов. По его словам, Минобрнауки выбрало для обучения дигорскому диалекту по одной школе в каждом районе Владикавказа и планирует провести курсы повышения квалификации для учителей, которые будут преподавать дигорский литературный вариант в рамках предмета "Родной язык".

"Следует особо подчеркнуть, что навязываться изучение дигорского никому не будет. Это будет исключительно на добровольной основе", - привело 13 января слова Камболова "Кавказ.Реалии".

Ученый уточнил, что перед кафедрой ЮНЕСКО поставлена задача подготовить к новому учебному году учебники дигорского для невладеющих этим диалектом. "К сожалению, можно с уверенностью предположить, что те ученики, которые придут в первый класс города Владикавказа, будут невладеющими. Поэтому мы подготовим для них новую линейку учебников", - процитировало Камболова издание.

Во Владикавказе нет ни одной школы с изучением осетинского языка в дигорской форме, рассказал ранее "Кавказскому узлу" Тамерлан Камболов. "И возникает коллизия между тем, что дома родители разговаривают с детьми на осетинском языке в дигорской форме, а в школе они изучают осетинский язык в иронской форме", - пояснил он.

По словам Камболова, изучение дигорского диалекта планируется ввести в школах № 6, 14, 29 и 33, уточнило 13 января Ossetia News.

Напомним, что летом 2018 года власти Северной Осетии решили внедрить двуязычную (на русском и осетинском языках) систему образования в детсадах и школах, так как она была признана успешной. В 2018/2019 учебном году по модели полилингвального образования работали 11 школ и 32 дошкольных учреждения. Опрошенные "Кавказским узлом" специалисты отмечали, что, несмотря на успехи, программа финансируется недостаточно и не хватает учителей.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Примечание:

"Участники встречи в Нальчике озвучили способы сохранения национальных языков", "Власти Северной Осетии решили увеличить число двуязычных школ", "Языковой лагерь в Майкопе выявил интерес иорданских черкесов к родной культуре".

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