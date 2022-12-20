Североосетинские активисты призвали ограничить доступ к объектам старины

20 декабря 2022, 12:39

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Из-за бесконтрольного посещения туристами ухудшается состояние объектов старины в Северной Осетии, из-за этого к ним необходимо ограничить доступ. Также нужно ввести туристический сбор и разработать правила поведения туристов, а некоторые объекты культурного наследия передать федеральным ведомствам, чтобы реставрация проводилась за счет федерального бюджета, заявили североосетинские культурологи.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее жители Северной Осетии неоднократно указывали на угрозу разрушения объектов культурного наследия, а также на неприемлемое поведение туристов. В ноябре 2020 года руководство проекта "Родовые башни" обратило внимание, что рядом с древними постройками в североосетинском селе Дагом были возведены современные дома, что создало угрозу разрушением памятников старины. В июне 2021 года в интернете распространился ролик с откровенным танцем в горах Северной Осетии. Местные жители после этого в соцсетях отметили, что такие инциденты могли бы предотвратить памятки об обычаях и запретах в республике.

Члены Северо-Осетинской общественной организации "Фамильный совет "Цгъойта" и движения осетинских фамилий "Иудзинад" обратились к властям с жалобой на проблему с самовольным возведением строений на территории охранных зон Цымыти, Харисджын, Кадаргаван, вблизи памятника природы "Кадаргаванский каньон". Они отметили, что необходимо ввести единую стилистику для туристских и инфраструктурных объектов, а также разработать правила поведения туристов, сообщило издание "Основа".

Активисты попросили власти Северной Осетии увеличить финансирование госпрограммы "Национально-культурное развитие осетинского народа" на 2021-2025 годы. Руководству республиканского комитета по туризму они указали на необходимость повышать квалификацию гидов-экскурсоводов, также они попросили рассмотреть вопрос введения туристского сбора и исключить из турмаршрутов святилища, в том числе "Рощу Хетага" и "Реком" до введения систем контроля.

Хетаг против воли своих родственников одним из первых в Осетии принял христианство. Преследуемый разгневанными близкими, обессилевший, он обратился к небесам с просьбой о помощи, и тогда от леса, покрывающего склоны близлежащих гор, отделилась роща и укрыла беглеца. С тех пор это место считается дзуаром (святилищем), оно расположено в Алагирском районе Северной Осетии и называется рощей Хетага.

Эти меры, по мнению авторов идеи, исключат угрозу осквернения или случаев вандализма.

В селении Цымыти и Даргавском некрополе необходимо четко определить маршруты троп для туристов, а в "Город мертвых" должны допускаться только организованные туристические группы во главе с гидами, получившими аккредитацию.

Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии включает 97 склепов XIV-XVIII веков и находится под охраной ЮНЕСКО — это самый крупный некрополь Северного Кавказа. В июле 2019 года Даргавский некрополь закрывался для посетителей на неделю в связи с публикациями о том, что туристы вытаскивают кости из склепов. Автор фото с черепом стал объектом травли и подвергся уголовному преследованию. Местные жители требуют закрыть некрополь для посещения, но лучше просвещать туристов, говорится в материале Ларисы Сотиевой ""Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе", опубликованном на "Кавказском узле".

Также нуждаются в благоустройстве территория сельского "ныхаса" в селе Лац, кирпичная стена на набережной у Суннитской мечети и панорамная площадка на развилке Унал – Цамад – Архонский перевал, отметили в обращении члены "Фамильного совета "Цгъойта" и движения "Иудзинад".

Они также обратились к властям республики с просьбой передать в федеральную собственность некоторые из боевых и сторожевых башен, Дзивгисскую, Гулийскую и Урсдонскую наскальные крепости, замок с башней Карацевых, а также исторических поселений и их отдельных элементов.

Авторы идеи пояснили, что объекты культурного наследия необходимо передать в федеральную собственность, чтобы заложить юридическую основу для их реставрации за счет федерального бюджета, сообщила на своем сайте газета "Владикавказ".

Напомним, вопросы поведения и дресс-кода часто поднимаются на Северном Кавказе. В конце июня 2021 года в Северной Осетии вызвали широкий общественный резонанс поучения главы Комитета женщин общественного движения "Высший совет осетин" (Стыр Ныхас) Ирины Макоевой о том, как должны одеваться осетинские девушки.

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