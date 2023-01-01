Дербентцев возмутил очередной срыв сроков строительства очистных сооружений

01 января 2023, 07:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Подрядчик не выполнил поручение главы Дагестана Сергея Меликова, чтобы очистные канализационные сооружения в Дербенте были построены до конца 2022 года. Местные жители отметили в соцсети, что сроки строительства очистных сооружений срывались неоднократно. Они призвали наказать виновных.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля 2022 года стало известно, что правительство России направит 55,2 млн рублей из резервного фонда на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте. 17 ноября глава Дагестана Сергей Меликов поручил, чтобы строительство очистных сооружений в Дербенте было завершено до конца 2022 года.

На то, что подрядная организация сорвала сроки строительства очистных сооружений в Дербенте, обратил внимание паблик "Дербент 24", в соцсети "ВКонтакте". "Очистные сооружения так и не были сданы в срок к концу 2022 года. Подрядная организация "ПОН" не справилась с поставленной задачей. Теперь, предварительно, запуск северных очистных сооружений переносится на первый квартал 2023 года", – сказано в публикации.

На 07.15 мск эта запись в группе "Дербент 24", на которую подписаны более 52 тысяч пользователей, набрала 34 отметки с реакцией пользователей и 16 комментариев.

"Тот случай, когда действительно "концы в воду", – сыронизировал Валид Наджафов.

"Кто-то удивлен?" – спросил Мурат Магомедов.

"Мурат, никто и ни разу. Пять лет живу в Дербенте и слышу про сдачу очистных сооружений с первого дня... А воз и ныне там. Бардак", – ответила ему Лариса Степанова.

"В Дагестане вообще кто-нибудь с чем-нибудь справляется, кроме распила бюджета? И кто-нибудь ответит за это? Или как обычно – и так сойдет?" – задалась вопросом Аля Алиева.

"Объект для очищения канализационных стоков – это первостепенная задача, которую надо было давно решить. Загрязнять море, в котором купаются горожане, туристы и гости, просто не допустимо, даже преступно. Санэпидстанция в подполье ушла. Каждый сезон дети отравляются. Терпение горожан удивляет гостей и туристов", – подчеркнул Алик Ильясов.

"20 лет в горводканале работал, за это время вроде три раза их восстанавливали. Это на грани фантастики. Это кормушка хорошая и бездонное дно для вложений денег. Если сделают, надо памятник поставить", – заявил Рамис-Магомедович Ханахмедов.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 07.15 мск на сайте администрации Дербента нет комментариев относительно срыва сроков строительства очистных сооружений.

Напомним, ранее власти Дагестана пояснили, что введение в строй в Дербенте очистных канализационных сооружений сократит объем загрязненных стоков, попадающих в Каспийское море, и улучшит экологию в регионе. В 2018 году власти Дербента отметили, что строительство очистных сооружений ведется с 2008 года, и что пока нет очистных сооружений, стоки уходят в море.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.