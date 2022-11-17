Меликов назвал сроки строительства очистных сооружений в Дербенте

17 ноября 2022, 09:05

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Строительство очистных сооружений в Дербенте должно быть завершено до конца текущего года, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Рабочие подключают объект к электросети и готовятся к пусконаладочным работам.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля стало известно, что правительство России направит 55,2 млн рублей из резервного фонда на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте.

Глава Дагестана Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства очистных сооружений в Дербенте. Ответственным органам власти поручено обеспечить завершение работ по их строительству до конца текущего года, сказано в сообщении, опубликованном вечером 16 ноября на сайте главы Дагестана.

Сейчас ведется монтаж технологического оборудования, построены сооружения, позволяющие подключить объект к сетям электроснабжения. "Меликов обратился к ПАО "Россети Северный Кавказ" с просьбой принять соответствующие меры. <...> В случае своевременной организации подключения возможно проведение пусконаладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию до конца года", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее власти Дагестана пояснили, что введение в строй в Дербенте очистных канализационных сооружений сократит объем загрязненных стоков, попадающих в Каспийское море, и улучшит экологию в регионе. В 2018 году власти Дербента отметили, что строительство очистных сооружений ведется с 2008 года, и что пока нет очистных сооружений, стоки уходят в море.

"Кавказский узел" также писал, что в 2021 году в Дагестане произошло, по меньшей мере, шесть массовых отравлений. Так, в январе 2021 года в Буйнакском районе с признаками отравления к врачам обратились 359 пациентов. В начале февраля 2021 года с признаками отравления в больницу обратились 95 жителей Хунзахского района. С 22 по 24 февраля 2021 года в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. С 9 по 10 марта 2021 года в Махачкале был госпитализирован 41 человек с признаками кишечной инфекции. В Гергебильском районе в конце марта 2021 года отравились 23 человека. 18 октября 2021 года 23 жителя села Хунзах обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. При этом в большинстве случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.

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