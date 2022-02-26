Обнародованы сроки строительства очистных сооружений в Дербенте

26 февраля 2022, 10:57

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Строительство очистных сооружений в Дербенте планируется завершить в текущем году, правительство России выделило на их возведение 55,2 млн рублей, сообщила пресс-служба Кабмина.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Дагестан, в том числе в Дербент, где посетил ряд госучреждений. По итогам поездки он распорядился перечислить в бюджет Дагестана 143 миллиона рублей на покупку оборудования для Центральной больницы Дербента.

Правительство России направит 55,2 млн рублей из резервного фонда на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. "Строительство очистных сооружений в Дербенте планируется завершить уже в нынешнем году. Для этого из резервного фонда будет выделено 55,2 млн рублей", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

После завершения работ, в строй будут введены очистные канализационные сооружения мощностью 25 тыс. кубометров в сутки, что сократит объем загрязненных стоков, попадающих в Каспийское море, и улучшить экологию в регионе, сказано в сообщении.

Всего на комплексное развитие Дербента до 2025 года из федерального бюджета выделены 46,7 млрд рублей, отметила пресс-служба.

Напомним, что в 2021 году в Дагестане произошло, по меньшей мере, шесть массовых отравлений. Так, в январе 2021 года в Буйнакском районе с признаками отравления обратились 359 пациентов. В начале февраля 2021 года массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. С 22 по 24 февраля 2021 года в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. С 9 по 10 марта 2021 года с симптомами пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек. В Гергебильском районе в конце марта 2021 года отравились 23 человека. 18 октября 2021 года 23 жителя села Хунзах обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. При этом в большинстве случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.