Мишустин направил более 140 миллионов для больницы в Дербенте

07 июля 2021, 10:40

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился перечислить в бюджет Дагестана 143 миллиона рублей на покупку оборудования для центральной больницы Дербента.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Forbes сообщил, что в 2020 году помощь федерального центра Дагестану выросла на 43,5 миллиарда рублей и превысила 134 миллиарда. В результате Дагестан занял второе место среди регионов России по величине господдержки, уступив лишь Крыму.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перечислении в бюджет Дагестана 143,4 миллиона рублей на закупку медицинского оборудования для Дербентской центральной городской больницы, сообщила сегодня пресс-служба кабмина.

"С помощью федерального финансирования уже в этом году в больнице появится мобильный рентгеновский аппарат, современные хирургические комплексы и новые операционные столы. Такое оборудование поможет повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов, а также расширить спектр оказываемой хирургической помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, травмах и заболеваниях суставов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Мишустин посетил Дербентскую больницу в апреле во время рабочей поездки и обсудил с руководством больницы дооснащение учреждения, пообещав поставить туда "всё необходимое оборудование". После поездки он поручил внести в правительство проект распоряжения о выделении из резервного фонда до 150 миллионов рублей на эти цели, отмечается в публикации.

Распоряжение премьер-министра, датированное 5 июля, сегодня опубликовано на сайте кабмина. Минздраву России поручено в течение 30 дней заключить соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, проконтролировать его использование и отчитаться правительству до 1 февраля 2022 года, говорится в документе.

Напомним, в 2019 году Дагестан четвертый год подряд стал самым крупным получателем дотаций из федерального бюджета, в регион было направлено 66,3 миллиарда рублей.