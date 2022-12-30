Хасан Ибрагимов. Фото: Грозный-Информ https://chechnyatoday.com

30 декабря 2022, 20:18

Преступление и задержание: главное о скандалах с представителями Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов 26 декабря 2022 года был задержан в Симферополе по подозрению в избиении молодого человека, который заступился за девушку в ресторане. Информация о задержаниях пострпредов главы Чечни в связи с различными преступлениями и правонарушениями становилась достоянием общественности не раз. «Кавказский узел» собрал информацию о подобных случаях..

Хасан Ибрагимов и четыре силовика приехали в Симферополь для покупки автомобиля и 26 декабря 2022 года пришли отдохнуть в клуб "Монро", где один из спутников Ибрагимова схватил за ягодицы посетительницу заведения. Спутник девушки заступился за нее, силовики вывели его на улицу и избили. В избиении участвовали четыре человека, следует из опубликованного видео.  Остановить драку удалось полицейским 1.

Информацию о задержании опроверг министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, сказав что «никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте» 2.

Мурад Саидов

Скриншот фотографии на странице Александра Талипова в Facebook* https://www.facebook.com/alexandr.talipov/posts/2107335269360707* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.В Саках 6 февраля 2019 году был задержан помощник постпреда главы Чечни в Крыму Мурад Саидов. Задержание помощника представителя главы Чечни в Крыму произошло в ресторане "Встреча" в городе Саки.

Вооруженные люди избили в ресторане бизнесмена чеченского происхождения Ибрагима Алиева, он получил серьезные травмы. Алиева вынуждали передать долю в своем бизнесе, а он отказался, сообщила со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Силовики приехали на анонимный звонок о драке и встретили в заведении вооруженных людей.У него было изъято несколько единиц стрелкового оружия.

Рамзан Кадыров вступился за Саидова, заявив в свое Telegram-канале, что тот легально владел изъятым оружием, а конфликт произошел между двумя чеченцами, которые долгое время "поддерживали деловые отношения" и поссорились «из-за взаимных претензий по бизнес». При этом глава Чечни отметил, что помощником постпреда Саидов был "на общественных началах" 3.

Позже о том, что Саидов "не имеет никакого отношения к правительству" республики, сказал чеченский министр Джамбулат Умаров.

Рамзан Цицулаев

Рамзан Цицулаев. Фото http://chechnya.gov.ru/23 ноября 2017 года в Бряноской области был задержан и этапирован в Москву Рамзан Цицулаев, полномочный представитель главы Чечни на Украине с 2010 года. Цицулаев к этому моменты находился в розыске в течение трех лет. 

В 2018 году Цицулаеву были также предъявлены обвинения в похищенияя человека и вымогательстве.

В ноябре 2014 года он стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве и после задержания ему было предъявлено обвинения в мошенничестве и применении насилия в отношении представителя власти. Цицулаева пытались задержать в Москве, но его родственники и телохранители оказали силовикам сопротивление. Цицулаеву удалось улететь в Чечню. По данным Службы безопасности Украины, Цицулаев в сентябре 2017 года вернулся в страну с новым российским паспортом.

По неофициальным данным, именно он занимался вопросом освобождения из плена журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченковесной 2014 года.

Умар Джабраилов

Умар Джабраилов. Фото: Lyly222 https://ru.wikipedia.orgБывший сенатор от Чечни, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Чечни в 2004-2009 годах, Умар Джабраилов был задержан 29 августа 2017 года после стрельбы в московском отеле и обвинен в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов признал, что стрелял из пистолета, объяснив инцидент полученными на войне контузиями.

Тверской суд Москвы в ноябре 2018 года назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей, учтя положительные характеристики, рекомендации и отсутствие отягчающих обстоятельств. В июле 2018 года Джабраилова исключили из "Единой России".

Источники:

  1. Telegram-канал Baza //t.me/bazabazon, 26.12.2022
  2. «В ЧР опровергли информацию о задержании представителя Кадырова в Херсонской и Запорожской областях» // ИА "Чечня Сегодня" 26.12.2022
  3. «Кадыров поручил разобраться в задержании помощника постпреда Чечни в Крыму» // Interfax, 8.02.2018

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